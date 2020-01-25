Вчера в Вильнюсе начала свою работу выставка ADVENTUR 2020 /добавлено фото/

Крупнейшая международная туристическая выставка в странах Балтии ADVENTUR 2020 призывает всех торопиться медленно. Оздоровительный туризм стал основной темой и изюминкой выставки.Сегодняшние привычки путешественников корректируются быстрым темпом жизни, стрессом на работе и усталостью. В своих путешествиях им уже нужно не просто сосчитать всемирно известные объекты, они хотят восстановить силы и внутреннюю гармонию, сделать отпуск источником укреплённого здоровья.Организаторы выставки предлагают также обсудить, каков статус-кво туризма в Литве, каковы ожидания иностранных туристов, прибывающих на литовские курорты и в медицинские учреждения нашей страны? У участников выставки будет возможность узнать, какую пользу от отдыха за границей видят учёные и действительно ли рыбалка помогает восстановить силы? Впрочем, последний вопрос задавал явно не любитель рыбалки...