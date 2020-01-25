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Вчера в Вильнюсе начала свою работу выставка ADVENTUR 2020 /добавлено фото/







Крупнейшая международная туристическая выставка в странах Балтии ADVENTUR 2020 призывает всех торопиться медленно. Оздоровительный туризм стал основной темой и изюминкой выставки.

Сегодняшние привычки путешественников корректируются быстрым темпом жизни, стрессом на работе и усталостью. В своих путешествиях им уже нужно не просто сосчитать всемирно известные объекты, они хотят восстановить силы и внутреннюю гармонию, сделать отпуск источником укреплённого здоровья.

Организаторы выставки предлагают также обсудить, каков статус-кво туризма в Литве, каковы ожидания иностранных туристов, прибывающих на литовские курорты и в медицинские учреждения нашей страны? У участников выставки будет возможность узнать, какую пользу от отдыха за границей видят учёные и действительно ли рыбалка помогает восстановить силы? Впрочем, последний вопрос задавал явно не любитель рыбалки...


Фото и видео Владимира Клоповского, "Обзор"



Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: туристическая выставка, в странах Балтии, ADVENTUR 2020
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добавлена сегодня, 25 января, 13:13

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