В согласии с миром

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Недавно в вильнюсской школе-многофункциональном центре Саулетекио знаменитому литовскому фотохудожнику Римантасу Дихавичюсу был вручён орден Согласия «Pro augenda concordia», учреждённый Литовским фондом Согласия.



Церемония награждения стала частью большого события, в рамках которого школьная художественная галерея официально получила имя Р.Дихавичюса, здесь была открыта выставка «Laisvės paženklinti» из работ этого почётного художника



Произведения Римантас Дихавичюс подчёркивают гармонию человека и природы, отражают многообразие нашей культуры и наиболее важные события в истории Литвы. Он опубликовал и проиллюстрировал много книг, организовал десятки выставок в разных странах мира.



Деятельность фотомастера не ограничивается только его собственным художественным творчеством, он открывает молодые таланты, помогает им, представляя их работы широкой публике. Р.Дихавичюс, в частности, выпустил трёхтомный альбом «Laisvės paženklinti. Dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei». В нём представлены произведения самых разных мастеров искусств.

Альбом «Laisvės paženklinti» несомненно является эпическим произведением, на языке искусства рассказывающим о нашем народе и его пути к политическому и духовному освобождению. В то же время это доказательство того, сколько может сделать один человек, если он решителен и сосредоточен.



Римантас Дихавичюс – это человек, который готов жить в мире и гармонии с окружающим миром без какой-либо личной выгоды для себя лично, человек, для которого Согласие и любовь к ближнему не слова, а образ жизни, человек, который посвятил жизнь распространению и сохранению идеи Согласия, толерантности.



Орден вручил основатель фонда Согласия Юлюс Казенас. Собравшиеся тепло поздравили заслуженного фотохудожника. Прекрасные мелодии и песни подарили герою вечера школьники школы Саулетекио, школьный хор, а также певица Юдита Лейтайте.



За 25 лет работы фонда орденом Согласия награждены: Ю.Марцинкявичюс, монсеньор К.Василяускас, отец Станисловас Добровольскис, В.Норейка, В.Бубнис, А.Сабонис, президенты А.Квасневский, А.Бразаускас, В.Адамкус и другие.



Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор". .