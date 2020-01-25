Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Россией связан с прежним правительством РФ 🔊 Воспроизвести Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Михаил Метцель/ТАСС



Президент республики отметил, что Минск договаривается по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, сообщает



Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт Минска и Москвы в нефтяной сфере связан с позицией прежнего правительства РФ. Об этом он заявил в пятницу в ходе рабочей поездки Могилевскую область.



По информации агентства БелТА, белорусский лидер утверждал, что фактически конфликт с Россией связан "со старым правительством России, которое президент [РФ Владимир] Путин отправил в отставку". Президент республики отметил, что Минск договаривается по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, сообщает ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт Минска и Москвы в нефтяной сфере связан с позицией прежнего правительства РФ. Об этом он заявил в пятницу в ходе рабочей поездки Могилевскую область.По информации агентства БелТА, белорусский лидер утверждал, что фактически конфликт с Россией связан "со старым правительством России, которое президент [РФ Владимир] Путин отправил в отставку". Лукашенко пояснил, что в основе конфликта лежат разногласия по цене на нефть из РФ. "Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая", - сказал Лукашенко.



Говоря об обеспечении энергетической безопасности Белоруссии, Лукашенко сообщил, что этим занимается руководство республики. "Мы работаем. Очень тяжело, очень непросто. Вы знаете, почему. Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики", - пояснил Лукашенко. "Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем", - заверил президент Белоруссии.



Срок действия контрактов на поставку в Белоруссию российских углеводородов истек 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласий по цене поставок и транспортировки.



Требования российских нефтяных компаний



Белоруссия считает несправедливым требование российских нефтяных компаний платить к цене за углеводородное сырье премию в размере $15-16 за тонну, подчеркнул Лукашенко.



"На тонне это [премия] 15-16$. А умножьте на 24 млн тонн. Это приличные деньги", - сказал Лукашенко.



Лукашенко также заявил, что на переговорах в Санкт-Петербурге в конце 2019 года президент РФ первым поднял вопрос о цене поставок нефти в Белоруссию. "Говорит, как это так, почему белорусы должны покупать у наших компаний нефть дороже мировой цены", - привел он слова российского лидера. "Не я поднял вопрос. Он [президент РФ] поднял. Прошло время, позиция изменилась. Я говорю: "Как так?" А там уже руководители компаний и в правительстве умные дельцы, которые на нефтяной этой трубе сидят, накрутили его: мы [российская сторона] там много теряем, - продолжил Лукашенко. - Я говорю: "Ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия - послание там и прочее, - встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти", - заявил он.



Белорусский лидер напомнил, что Минск настаивает на одинаковой цене на газ с РФ, чтобы предприятия двух стран могли конкурировать в равных условиях. "Когда мы им [российской стороне] продавали нашу трубу белтрансгазовскую, была четкая договоренность: нам пообещали, заплатив деньги, небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически ($5 млрд), выравнять с Россией по цене. Прошло время - забыли. Недавно я разговаривал с президентом России [Владимиром Путиным]. Я ему прямо сказал: "А я это помню. Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать, исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило", - рассказал президент.



"Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" - заметил Лукашенко. "Чего драться? Это их товар, они приняли такое решение", - сказал президент Белоруссии. При этом он подчеркнул, что "абсолютно договороспособен". "Но что это за союз, если мы начинали в товарообороте с ними в плюсе, а сегодня [он составляет] минус $9 млрд. И каждый год нам ухудшают положение", - сказал Лукашенко.



По его словам, в России "просто просчитались". "Они [в РФ] думали, что дадут мне ключи от склада, и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым Не надо. Я буду работать в своей стране, чего бы мне это ни стоило", - заявил Лукашенко.



Поставки нефти



По его словам, Белоруссия договаривается по поставкам нефти с Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые могут обеспечить необходимое Минску количество топливного сырья.



Глава республики подчеркнул, что Белоруссии нельзя зависеть от одной страны или предприятия, отметив, что это "монополизм, и в этом наша проблема". Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры со всеми участниками рынка, упомянув, в частности, США, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Он отметил, что с этими странами у него "блестящие отношения". Белорусский лидер уточнил, что страны готовы поставить республике столько нефти, "сколько надо". "Конечно, это мировая цена", - сказал Лукашенко. - "Но качество нефти там лучше".



Президент страны также заявил, что ежегодно "приходится на коленях ... вымаливать эти нефтепродукты [у РФ]". Он рассказал, что в разговоре с Владимиром Путиным не блефовал и обрисовал картину, как Минск будет действовать, если Москва не изменит свою позицию.



По его словам, альтернативы поставкам из России - через балтийские порты, из Гданьска по одной из ниток "Дружбы", "реверсом... по одной из трех труб", или через Украину с Черного моря. При этом Лукашенко отметил, что Минск не отказывается от российской нефти, но "таким образом произойдет диверсификация". По словам Лукашенко, Белоруссия начала тестировать эти маршруты, чтобы "посмотреть, что получится на самом деле" и "какие будут потери".



"Это не блеф", - сказал Лукашенко. - "Это не то, что... Лукашенко ставки поднимает перед переговорами". Он пояснил: "Никаких ставок... просто смотрим, что мы будем иметь".



Решать вопрос



Он добавил, что если сейчас не решить данный вопрос, то через два года придется "бешеными темпами это реализовывать". По его словам, тогда речь о 18% таможенной пошлины и о том, что цена нефти из России будет дешевле, не будет вестись. "Будем идти этим путем", - подчеркнул Лукашенко. - "Хотим мы этого или нет".



В связи с тем, что Белоруссия и Россия не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, с 1 января поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены, позже они были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Лукашенко поручил правительству проработать варианты альтернативных поставок сырья. Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, порты География: Белоруссия — статья прочитана 137 раз Комментарии