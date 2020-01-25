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Американский министр поставил на место Грету Тунберг
Чиновник предложил девушке сначала изучить экономику, прежде чем что-то советовать властям США, сообщает ИА DixiNews.
Министр финансов США Стивен Мнучин на экономическом форуме в Давосе посоветовал экоактивистке Грете Тунберг поучиться экономике в колледже, прежде чем учить Вашингтон вести энергетическую политику. Слова Мнучина передаёт CNBC.
Ранее в Давосе Грета Тунберг заявила, что инвестиции в разработку и добычу полезных ископаемых – это безумие, и призвала отказаться от ископаемых источников энергии.
- Кто она – какой-то ведущий экономист? После того, как она сама выучит экономику в колледже, она может вернуться и поучить нас работать, - отреагировал глава Минфина США.
rostov.dixinews.ru
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