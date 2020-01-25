Американский министр поставил на место Грету Тунберг 🔊 Воспроизвести Грета Тунберг. Источник: newsone.ua



Чиновник предложил девушке сначала изучить экономику, прежде чем что-то советовать властям США, сообщает



Министр финансов США Стивен Мнучин на экономическом форуме в Давосе посоветовал экоактивистке Грете Тунберг поучиться экономике в колледже, прежде чем учить Вашингтон вести энергетическую политику. Слова Мнучина передаёт CNBC.



Ранее в Давосе Грета Тунберг заявила, что инвестиции в разработку и добычу полезных ископаемых – это безумие, и призвала отказаться от ископаемых источников энергии.



- Кто она – какой-то ведущий экономист? После того, как она сама выучит экономику в колледже, она может вернуться и поучить нас работать, - отреагировал глава Минфина США. Чиновник предложил девушке сначала изучить экономику, прежде чем что-то советовать властям США, сообщает ИА DixiNews Министр финансов США Стивен Мнучин на экономическом форуме в Давосе посоветовал экоактивистке Грете Тунберг поучиться экономике в колледже, прежде чем учить Вашингтон вести энергетическую политику. Слова Мнучина передаёт CNBC.Ранее в Давосе Грета Тунберг заявила, что инвестиции в разработку и добычу полезных ископаемых – это безумие, и призвала отказаться от ископаемых источников энергии.- Кто она – какой-то ведущий экономист? После того, как она сама выучит экономику в колледже, она может вернуться и поучить нас работать, - отреагировал глава Минфина США. rostov.dixinews.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, министр, Давос, Грета — статья прочитана 332 раза Комментарии