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Американский министр поставил на место Грету Тунберг

Грета Тунберг. Источник: newsone.ua


Чиновник предложил девушке сначала изучить экономику, прежде чем что-то советовать властям США, сообщает ИА DixiNews.

Министр финансов США Стивен Мнучин на экономическом форуме в Давосе посоветовал экоактивистке Грете Тунберг поучиться экономике в колледже, прежде чем учить Вашингтон вести энергетическую политику. Слова Мнучина передаёт CNBC.

Ранее в Давосе Грета Тунберг заявила, что инвестиции в разработку и добычу полезных ископаемых – это безумие, и призвала отказаться от ископаемых источников энергии.

- Кто она – какой-то ведущий экономист? После того, как она сама выучит экономику в колледже, она может вернуться и поучить нас работать, - отреагировал глава Минфина США.
rostov.dixinews.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, министр, Давос, Грета
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добавлена вчера, 24 января, 16:29

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