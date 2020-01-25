Памяти шахматного тренера 🔊 Воспроизвести







Турнир по быстрым шахматам, посвящённый памяти литовского тренера Рихардаса Банайтиса (1933 – 1997), прошёл 19 января в Йонаве. Шахматист, тренер по шахматам и шашкам, педагог Р.Банайтис с 1975 года жил в Йонаве, где учил молодых шахматному искусству. За большую работу с молодёжью был дважды награждён медалью «За заслуги перед ученическим спортом» (в 1983 и 1993 годах).



Турниры памяти тренера проходят с 1998 года. Их поддерживает и спонсирует его дочь Дайва Дацкявичене и Хенрикас Асаускас, а проводит клуб шахматной общины «Kaunas». Турнир собирает именитых и известных шахматистов.



Турнир состоял из двух частей, и каждая в этот раз собрала более сотни игроков из Дании, Латвии, Литвы, Польши и России.



Турнир А привлёк 144 шахматиста. В первой группе турнира А подводили итоги среди взрослых, во второй группе – среди молодых. А играли все вместе, что явилось хорошей площадкой для подрастающей смены. Турниры памяти тренера проходят с 1998 года. Их поддерживает и спонсирует его дочь Дайва Дацкявичене и Хенрикас Асаускас, а проводит клуб шахматной общины «Kaunas». Турнир собирает именитых и известных шахматистов.Турнир состоял из двух частей, и каждая в этот раз собрала более сотни игроков из Дании, Латвии, Литвы, Польши и России.Турнир А привлёк 144 шахматиста. В первой группе турнира А подводили итоги среди взрослых, во второй группе – среди молодых. А играли все вместе, что явилось хорошей площадкой для подрастающей смены.



Рихардас Банайтис



Среди молодёжи в номинации до 18 лет победил мастер ФИДЕ Каролис Юкшта из Каунаса. Вторым и одновременно лучшим с рейтингом до 2000 стал клайпедчанин Глеб Пидлужный. Каунасец Пиюс Стремавичюс - третий призёр до 18 лет.



Сильнейшей среди женщин в турнире А стала Габия Шимкунайте (Шяуляй). Женский мастер ФИДЕ Мария Шибаева (Клайпеда) на втором месте, женский международный мастер Саломея Заксайте из Вильнюса стала третьей среди женщин.



Приятно, что кроме именитых шахматистов страны на турнир памяти и уважения приехали и не менее легендарные тренеры. Они соревновались в номинации сеньоров.



Победил в этой борьбе тренер из Каунаса Гинтаутас Петрайтис. Когда Г.Петрайтис работал в Клайпеде, у него тренировался нынешний президент Литвы. И как рассказал директор турнира Донатас Вазнонис, показывал достойные результаты.







Вторым в номинации S65 стал создатель и многолетний руководитель популярного не только в Литве детского турнира «Медвежонок» Гинтаутас Плунге (Шяуляй). Его земляк Вайдотас Жилинскас – третий призёр. Хорошо в категории сеньоров играли Гинтаутас Барщяускас (Кинтай) и международный мастер тренер из Каунаса Кястутис Каунас и другие.



Турнир В собрал будущих шахматных чемпионов, которым пока до 10 и 12 лет. Играли все вместе, а это хорошая игровая практика. Итоги подводились по номинациям, которых было много. Все игроки в независимости от результатов получили памятные подарки. Такая замечательная организация дорогого стоит.



Победил в возрасте до 12 лет Матас Повилайтис из Шяуляй. У девочек сильнейшей стала Котрина Шуките (Вильнюс).



Среди самых юных участников – до 10 лет победителем стал Игнас Ясас (Панявежис), у девочек сильнейшая Лаура Маурутите (Вилкавишкис).



Судейскую бригаду возглавили Сальвиния Габрилавичене и Гинтас Зибартас.



Фото Любови Пидлужной







Среди взрослых победил самый молодой гроссмейстер в истории шахмат Литвы Паулюс Пультинявичюс (8 очков из 9, Мариямполе, ЕLO 2499). Вторым стал гроссмейстер из Каунаса Шарунас Шулскис (ЕLO 2529). Шарунас в период с 2001 по 2015 гг. стал девятикратным чемпионом Литвы; в составе национальной сборной он был участником семи (!) Олимпиад.На третьем месте международный мастер Томас Лаурушас (Каунас, ЕLO 2621). Четвёртым стал мастер ФИДЕ Пётр Лукинов (Калининград). А награждались восемь сильнейших игроков группы.Среди молодёжи в номинации до 18 лет победил мастер ФИДЕ Каролис Юкшта из Каунаса. Вторым и одновременно лучшим с рейтингом до 2000 стал клайпедчанин Глеб Пидлужный. Каунасец Пиюс Стремавичюс - третий призёр до 18 лет.Сильнейшей среди женщин в турнире А стала Габия Шимкунайте (Шяуляй). Женский мастер ФИДЕ Мария Шибаева (Клайпеда) на втором месте, женский международный мастер Саломея Заксайте из Вильнюса стала третьей среди женщин.Приятно, что кроме именитых шахматистов страны на турнир памяти и уважения приехали и не менее легендарные тренеры. Они соревновались в номинации сеньоров.Победил в этой борьбе тренер из Каунаса Гинтаутас Петрайтис. Когда Г.Петрайтис работал в Клайпеде, у него тренировался нынешний президент Литвы. И как рассказал директор турнира Донатас Вазнонис, показывал достойные результаты.Вторым в номинации S65 стал создатель и многолетний руководитель популярного не только в Литве детского турнира «Медвежонок» Гинтаутас Плунге (Шяуляй). Его земляк Вайдотас Жилинскас – третий призёр. Хорошо в категории сеньоров играли Гинтаутас Барщяускас (Кинтай) и международный мастер тренер из Каунаса Кястутис Каунас и другие.Турнир В собрал будущих шахматных чемпионов, которым пока до 10 и 12 лет. Играли все вместе, а это хорошая игровая практика. Итоги подводились по номинациям, которых было много. Все игроки в независимости от результатов получили памятные подарки. Такая замечательная организация дорогого стоит.Победил в возрасте до 12 лет Матас Повилайтис из Шяуляй. У девочек сильнейшей стала Котрина Шуките (Вильнюс).Среди самых юных участников – до 10 лет победителем стал Игнас Ясас (Панявежис), у девочек сильнейшая Лаура Маурутите (Вилкавишкис).Судейскую бригаду возглавили Сальвиния Габрилавичене и Гинтас Зибартас. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: шахматы, турнир, Йонава, Рихардас Банайтис География: Литва, Йонава — статья прочитана 223 раза Комментарии