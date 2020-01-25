Загрузка... Евростат: рост числа ночевок туристов в Литве – один из наиболее заметных в ЕС 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Рост числа туристов, которые посетили в прошлом году гостиницы Литвы – один из наиболее заметных во всем Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.



Местные и зарубежные туристы, по предварительным данным, провели в литовских гостиницах в 2019 году 8,9 млн ночей – на 10% больше, чем в 2018 году, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.



Более заметным рост числа ночевок туристов был только в Словакии – на 12,6% до 17,1 млн.



Число ночевок только зарубежных туристов в Литве за год увеличилось на 10% до 4,1 млн, число ночевок местных туристов – на 9,9% до 4,8 млн.



В Латвии общее число ночевок местных и зарубежных туристов составило 5,5 млн. (на 2,2% больше), в Эстонии – 6,9 млн. (на 4,7% больше).



Во всем ЕС в гостиницах туристы ночевали в прошлом году 3,221 млрд раз – на 2,4% больше, чем в 2018 году. Самое большое число туристов в прошлом году было в Испании (469 млн ночей), во Франции (446 млн ночей), в Германии (436 млн ночей), в Италии (433 млн ночей) и Великобритании (375 млн ночей). Местные и зарубежные туристы, по предварительным данным, провели в литовских гостиницах в 2019 году 8,9 млн ночей – на 10% больше, чем в 2018 году, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.Более заметным рост числа ночевок туристов был только в Словакии – на 12,6% до 17,1 млн.Число ночевок только зарубежных туристов в Литве за год увеличилось на 10% до 4,1 млн, число ночевок местных туристов – на 9,9% до 4,8 млн.В Латвии общее число ночевок местных и зарубежных туристов составило 5,5 млн. (на 2,2% больше), в Эстонии – 6,9 млн. (на 4,7% больше).Во всем ЕС в гостиницах туристы ночевали в прошлом году 3,221 млрд раз – на 2,4% больше, чем в 2018 году. Самое большое число туристов в прошлом году было в Испании (469 млн ночей), во Франции (446 млн ночей), в Германии (436 млн ночей), в Италии (433 млн ночей) и Великобритании (375 млн ночей). Загрузка... BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: статистика, туристы, поток, гостиницы, ночевки География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии