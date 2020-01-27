Многая лета! 🔊 Воспроизвести Из архива "Обзора". Фото Виктора Грецкаса







В минувшую субботу, 25 января, Вильнюс отпраздновал свой 697-й день рождения.



В этот день в 1323 году великий князь литовский Гедиминас написал письмо жителям Любека, Бремена, Магдебурга и других городов, в котором сообщил, что готов принять христианство. В послании он впервые письменно упомянул Вильнюс, поэтому 25 января считают днем рождения литовской столицы.



В канун дня рождения города на Ратушной площади были подняты три флага, зачитано письмо Вильнюсу, а также прозвучали песни об «имениннике».



Праздничную атмосферу столице помог создать и Фестиваль света, чьи цвета украшали город по вечерам с 24 по 26 января. Всего было представлено 27 светоинсталляций и по-особому освещены 74 квартала, а также 70 улиц и переулков, около 1500 зданий. В этот день в 1323 году великий князь литовский Гедиминас написал письмо жителям Любека, Бремена, Магдебурга и других городов, в котором сообщил, что готов принять христианство. В послании он впервые письменно упомянул Вильнюс, поэтому 25 января считают днем рождения литовской столицы.В канун дня рождения города на Ратушной площади были подняты три флага, зачитано письмо Вильнюсу, а также прозвучали песни об «имениннике».Праздничную атмосферу столице помог создать и Фестиваль света, чьи цвета украшали город по вечерам с 24 по 26 января. Всего было представлено 27 светоинсталляций и по-особому освещены 74 квартала, а также 70 улиц и переулков, около 1500 зданий. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, день рождения — статья прочитана 149 раз Комментарии