Главная >> Новости >> в странах Балтии >> Многая лета!

Многая лета!

Из архива "Обзора". Фото Виктора Грецкаса




В минувшую субботу, 25 января, Вильнюс отпраздновал свой 697-й день рождения.

В этот день в 1323 году великий князь литовский Гедиминас написал письмо жителям Любека, Бремена, Магдебурга и других городов, в котором сообщил, что готов принять христианство. В послании он впервые письменно упомянул Вильнюс, поэтому 25 января считают днем рождения литовской столицы.

В канун дня рождения города на Ратушной площади были подняты три флага, зачитано письмо Вильнюсу, а также прозвучали песни об «имениннике».

Праздничную атмосферу столице помог создать и Фестиваль света, чьи цвета украшали город по вечерам с 24 по 26 января. Всего было представлено 27 светоинсталляций и по-особому освещены 74 квартала, а также 70 улиц и переулков, около 1500 зданий.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, день рождения
статья прочитана 149 раз
добавлена сегодня, 27 января, 15:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка