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Многая лета!
В минувшую субботу, 25 января, Вильнюс отпраздновал свой 697-й день рождения.
В этот день в 1323 году великий князь литовский Гедиминас написал письмо жителям Любека, Бремена, Магдебурга и других городов, в котором сообщил, что готов принять христианство. В послании он впервые письменно упомянул Вильнюс, поэтому 25 января считают днем рождения литовской столицы.
В канун дня рождения города на Ратушной площади были подняты три флага, зачитано письмо Вильнюсу, а также прозвучали песни об «имениннике».
Праздничную атмосферу столице помог создать и Фестиваль света, чьи цвета украшали город по вечерам с 24 по 26 января. Всего было представлено 27 светоинсталляций и по-особому освещены 74 квартала, а также 70 улиц и переулков, около 1500 зданий.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, день рождения
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