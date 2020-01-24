Белорусские «Каляды» в Клайпеде 🔊 Воспроизвести







За Рождеством, как известно, следуют Святки - самое весёлое время года. Традиционно все дни Святок люди старались прожить как-то особенно.



Белорусская община «Крынiца» Клайпеды гордится тем, что чтит и сохраняет многовековые традиции своих предков. Поэтому именно в эти дни - в начале января - и был организован традиционный праздник общины под названием «Каляды», на который, как обычно, приглашают всех желающих, чтобы поделиться духом родной земли, радостью, и умножить её целительные силы.



Коляды, Святки - у каждого славянского этноса свои особенности и обычаи проведения этих дней. Коляды - особенный древнеславянский праздник, для предков современных белорусов он был главным зимним праздником. К нему всегда тщательно готовились, украшали дома, шили новые наряды. Белорусская община «Крынiца» Клайпеды гордится тем, что чтит и сохраняет многовековые традиции своих предков. Поэтому именно в эти дни - в начале января - и был организован традиционный праздник общины под названием «Каляды», на который, как обычно, приглашают всех желающих, чтобы поделиться духом родной земли, радостью, и умножить её целительные силы.Коляды, Святки - у каждого славянского этноса свои особенности и обычаи проведения этих дней. Коляды - особенный древнеславянский праздник, для предков современных белорусов он был главным зимним праздником. К нему всегда тщательно готовились, украшали дома, шили новые наряды.



На «Каляды» белорусской общины в этом году вновь собралось немало людей – зал был полон. Главными героями праздника был ансамбль общины «Купалiнка» под руководством Валентины Снигур. Любимый коллектив приготовил праздничную программу, и праздник звучал в каждом номере, в каждом аккорде.











С каждым годом ансамбль пополняется - приходят новые люди, обновляется репертуар, появляются новые мужские голоса. Гарные хлопцы, «Что славят нашу Беларусь», добавили народного колорита, харизмы и подставили крепкое плечо нежному звучанию девичьего ансамбля.



Неизменным остаётся мастерство коллектива, искренность, музыкальность, бережное отношение к фольклору, чувство времени. В этот праздничный вечер своими песнями артисты создали замечательную атмосферу. Пожелали всем добра, здоровья, благополучия в каждый дом.











С неизменной преданностью члены общины ждут выступлений своего любимого коллектива и его солистов: Валентины Снигур, Ирины Симачёвой, Алеси Щербиной. И уже совсем скоро, в марте месяце, у ансамбля будет юбилей - 15 лет как они радуют поклонников своими песнями.



На празднике прозвучали также поздравления от председателя общины «Крынiца» и Почётного консула Республики Беларусь в Клайпеде Николая Логвина. Он сообщил гостям праздника о новых планах и мероприятиях, новых поездках, которые планирует организовать община в ближайшее время, пригласил присутствующих вступать в общину. И многие воспользовались таким предложением. Ведь тут всегда весело, интересно и по-семейному тепло.











Прекрасный вечер надолго запомнился всем собравшимся. Долго не хотелось расходиться по домам. Спасибо организаторам - с нетерпением будем ждать новых встреч.



Фото Ирины Беляевой и участников ансамбля



На «Каляды» было принято собираться большими компаниями, танцевать, играть в различные игры, потому что в другие дни приходилось работать и времени на веселье не хватало. Эти красивые традиции белорусами Литвы были выдержаны и в этот раз. Ведь православный люд всегда всей душою жаждал радости, умел её хранить и делился её живительной, искрометной энергией.На «Каляды» белорусской общины в этом году вновь собралось немало людей – зал был полон. Главными героями праздника был ансамбль общины «Купалiнка» под руководством Валентины Снигур. Любимый коллектив приготовил праздничную программу, и праздник звучал в каждом номере, в каждом аккорде.С каждым годом ансамбль пополняется - приходят новые люди, обновляется репертуар, появляются новые мужские голоса. Гарные хлопцы, «Что славят нашу Беларусь», добавили народного колорита, харизмы и подставили крепкое плечо нежному звучанию девичьего ансамбля.Неизменным остаётся мастерство коллектива, искренность, музыкальность, бережное отношение к фольклору, чувство времени. В этот праздничный вечер своими песнями артисты создали замечательную атмосферу. Пожелали всем добра, здоровья, благополучия в каждый дом.С неизменной преданностью члены общины ждут выступлений своего любимого коллектива и его солистов: Валентины Снигур, Ирины Симачёвой, Алеси Щербиной. И уже совсем скоро, в марте месяце, у ансамбля будет юбилей - 15 лет как они радуют поклонников своими песнями.На празднике прозвучали также поздравления от председателя общины «Крынiца» и Почётного консула Республики Беларусь в Клайпеде Николая Логвина. Он сообщил гостям праздника о новых планах и мероприятиях, новых поездках, которые планирует организовать община в ближайшее время, пригласил присутствующих вступать в общину. И многие воспользовались таким предложением. Ведь тут всегда весело, интересно и по-семейному тепло.Прекрасный вечер надолго запомнился всем собравшимся. Долго не хотелось расходиться по домам. Спасибо организаторам - с нетерпением будем ждать новых встреч. Наталия ДОМНЕНКО, , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, белорусская община «Крынiца», Белорусские, «Каляды», «Купалiнка» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 116 раз Комментарии