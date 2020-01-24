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В Клайпеде - новая выставка





В уютном доме национальных культур города Клайпеда 23 января начала свою работу художественная выставка.

Председатель Белорусских общин Литвы, почетный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвин (на снимке справа) и куратор выставки Валерий Серёгин подготовили интересную экспозицию, прежде всего, белорусских художников.

Наряду с работами известных мастеров, таких как Татьяна Мазаева, Романас Борисовас, Юозас Пранцкявичус (все они - члены Союза художников Литвы), Оксана Юозайтене, свои работы представят также Борис Шандроха и Виктор Ивановский.

Ну а изюминкой выставки станут работы в стиле классического реализма Леонида Хлудока.

- Хочется отметить, что работы Леонида впервые выставляются в Клайпеде и, думаю, они по праву завоюют любовь любителей живописи Клайпеды, - сказал корреспонденту "Обзора" Валерий Серёгин. - Так же впервые в клайпедской экспозиции будут представлены и работы Александра Царегородцева.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: выставка, Валерий Серёгин, Николай Логвин
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 24 января, 15:30

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