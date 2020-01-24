Премьер Литвы призывает воздержаться от попыток интерпретировать последствия ВМВ 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер Саулюс Сквернялис призывает воздержаться от попыток новых интерпретаций последствий Второй мировой войны (ВМВ), особенно это касается страданий и потерь еврейского народа.



"Призываю всех воздержаться от каких бы то ни было попыток новых интерпретаций начала и ВМВ и спровоцированных оккупационными режимами брутальных последствий для Литовского государства и его граждан. Особенно это важно помнить, когда мы говорим о страданиях и невосполнимых потерях еврейского народа", – говорится в распространенном в пятницу сообщении С. Сквярнялиса.



27 января отмечается День памяти жертв Холокоста и 75-я годовщина освобождения концлагеря Освенцим (Аушцив-Биркенау), и глава правительства утверждает, что история страданий Холокоста все еще – незаживающая рана Европы. Литовский премьер Саулюс Сквернялис призывает воздержаться от попыток новых интерпретаций последствий Второй мировой войны (ВМВ), особенно это касается страданий и потерь еврейского народа."Призываю всех воздержаться от каких бы то ни было попыток новых интерпретаций начала и ВМВ и спровоцированных оккупационными режимами брутальных последствий для Литовского государства и его граждан. Особенно это важно помнить, когда мы говорим о страданиях и невосполнимых потерях еврейского народа", – говорится в распространенном в пятницу сообщении С. Сквярнялиса.27 января отмечается День памяти жертв Холокоста и 75-я годовщина освобождения концлагеря Освенцим (Аушцив-Биркенау), и глава правительства утверждает, что история страданий Холокоста все еще – незаживающая рана Европы. "Литва тоже пережила эту трагедию. Эти темные страницы истории нашей страны никогда не будут закрыты", – говорит премьер.



По его словам, память о страданиях жертв Холокоста обязывает всех граждан и политических лидеров взять на себя общую ответственность, чтобы преступления перед человечеством не повторились.



Правительство, как отмечается в сообщении, ровно два года назад утвердило определение антисемитизма, которое принял на сессии 26 мая 2016 года в Бухаресте Международный альянс памяти Холокоста.



"Всем институтам государства и гражданам страны предлагается учитывать это определение в своей деятельности", – говорится в сообщении.



С. Сквернялис подчеркивает, что в Литве и за ее пределами нет и не может быть места антисемитизму.



"Президент Альгирдас Бразаускас 1 марта 1995 года во время визита в Израиль публично принес извинения членам Кнессета за "тех литовцев, которые безжалостно убивали евреев, стреляли в них, ссылали и грабили". Думаю, что никакое правотворчество или другие инициативы этого не заменят", – утверждает глава правительства.



"Мы гордимся теми жителями Литвы, которые спасали евреев, и осуждаем тех, кто их убивал. Мы не можем забыть о том, что было, и не можем простить. Однако особенно важно, чтобы это никогда не повторилось", – подчеркивает С. Сквернялис.



Сейм Литвы объявил 2020 год Годом Вильнюсского Гаона и истории евреев Литвы.



В последнее время большой резонанс в израильских и международных СМИ вызвали заявления члена литовского парламента, "агрария" Арунаса Гумуляускаса, что он инициирует резолюцию сейма, которая будет констатировать, что Литовское государство и литовский народ не участвовали в Холокосте. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память, Сквернялис География: Литва — статья прочитана 267 раз Комментарии