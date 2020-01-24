Премьер Польши из-за плотного графика отменил частный визит в Литву

Польский премьер Матеуш Моравецкий отменил запланированный на пятницу частный визит в Литву, подтвердил пресс-атташе премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.
"Визит отменен) из-за плотного графика и важных голосований в парламенте страны", – сказал BNS Томас Бержинскас.
После того, как М. Моравецкий отменил визит, в Каунасе встретятся премьер-министры Литвы и Эстонии.
У них состоится рабочий ужин, на котором они обсудят вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, повестку дня Евросоюза (ЕС).
Премьеры также посмотрят в Каунасе баскетбольный матч Евролиги между местным клубом Zalgiris и берлинским клубом Alba.
* * *
Ранее сообщалось, что в Каунасе в пятницу встретятся премьер-министры Литвы и Эстонии, ожидается и премьер Польши.
Главы правительств Литвы и Эстонии Саулюс Сквернялис и Юри Ратас во время рабочего ужина обсудят укрепление двусторонних отношений.
Основное внимание будет уделено предстоящей 7 февраля в Таллине встрече премьеров Балтийских стран, особенно совместным решениям по реализации проекта железной дороги Rail Baltica, вызовам, связанным с синхронизацией энергосетей и Белорусской АЭС (БелАЭС).
На встрече также будет обсуждаться выход Великобритании из Евросоюза (ЕС), переговоры о бюджете Сообщества, борьба с климатическими изменениями, влияние обсуждаемого Пакета Мобильности ЕС на перевозчиков региона.
Премьеры также будут наблюдать в Каунасе за баскетбольным матчем Евролиги между местным клубом Zalgiris и берлинским клубом Alba.
В Каунас также намеревался приехать премьер Польши Матеуш Моравецкий, но его приезд повис на волоске из-за важных голосований в польском парламенте в пятницу.
"Пока окончательного ответа у нас еще нет, потому что повестка дня коллег довольно интенсивная. На этой неделе мой коллега, насколько довелось пообщаться, и в Японии, и в Давосе, и возвращается в Варшаву, где будут важные национальные голосования", – сказал С. Сквернялис журналистам в среду.
Последний раз польский премьер был в Литве в конце ноября 2019 года, когда в Литве были торжественно захоронены руководители и участники восстания 1863–1864 годов.