Загрузка... Премьер Польши из-за плотного графика отменил частный визит в Литву 🔊 Воспроизвести



Польский премьер Матеуш Моравецкий отменил запланированный на пятницу частный визит в Литву, подтвердил пресс-атташе премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.



"Визит отменен) из-за плотного графика и важных голосований в парламенте страны", – сказал BNS Томас Бержинскас.



После того, как М. Моравецкий отменил визит, в Каунасе встретятся премьер-министры Литвы и Эстонии.



У них состоится рабочий ужин, на котором они обсудят вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, повестку дня Евросоюза (ЕС).



Премьеры также посмотрят в Каунасе баскетбольный матч Евролиги между местным клубом Zalgiris и берлинским клубом Alba.



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Ранее сообщалось, что в Каунасе в пятницу встретятся премьер-министры Литвы и Эстонии, ожидается и премьер Польши. Польский премьер Матеуш Моравецкий отменил запланированный на пятницу частный визит в Литву, подтвердил пресс-атташе премьера Литвы Саулюса Сквернялиса."Визит отменен) из-за плотного графика и важных голосований в парламенте страны", – сказал BNS Томас Бержинскас.После того, как М. Моравецкий отменил визит, в Каунасе встретятся премьер-министры Литвы и Эстонии.У них состоится рабочий ужин, на котором они обсудят вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, повестку дня Евросоюза (ЕС).Премьеры также посмотрят в Каунасе баскетбольный матч Евролиги между местным клубом Zalgiris и берлинским клубом Alba.* * *Ранее сообщалось, что в Каунасе в пятницу встретятся премьер-министры Литвы и Эстонии, ожидается и премьер Польши.



Главы правительств Литвы и Эстонии Саулюс Сквернялис и Юри Ратас во время рабочего ужина обсудят укрепление двусторонних отношений.



Основное внимание будет уделено предстоящей 7 февраля в Таллине встрече премьеров Балтийских стран, особенно совместным решениям по реализации проекта железной дороги Rail Baltica, вызовам, связанным с синхронизацией энергосетей и Белорусской АЭС (БелАЭС).



На встрече также будет обсуждаться выход Великобритании из Евросоюза (ЕС), переговоры о бюджете Сообщества, борьба с климатическими изменениями, влияние обсуждаемого Пакета Мобильности ЕС на перевозчиков региона.



Премьеры также будут наблюдать в Каунасе за баскетбольным матчем Евролиги между местным клубом Zalgiris и берлинским клубом Alba.



В Каунас также намеревался приехать премьер Польши Матеуш Моравецкий, но его приезд повис на волоске из-за важных голосований в польском парламенте в пятницу.



"Пока окончательного ответа у нас еще нет, потому что повестка дня коллег довольно интенсивная. На этой неделе мой коллега, насколько довелось пообщаться, и в Японии, и в Давосе, и возвращается в Варшаву, где будут важные национальные голосования", – сказал С. Сквернялис журналистам в среду.



Последний раз польский премьер был в Литве в конце ноября 2019 года, когда в Литве были торжественно захоронены руководители и участники восстания 1863–1864 годов. Главы правительств Литвы и Эстонии Саулюс Сквернялис и Юри Ратас во время рабочего ужина обсудят укрепление двусторонних отношений.Основное внимание будет уделено предстоящей 7 февраля в Таллине встрече премьеров Балтийских стран, особенно совместным решениям по реализации проекта железной дороги Rail Baltica, вызовам, связанным с синхронизацией энергосетей и Белорусской АЭС (БелАЭС).На встрече также будет обсуждаться выход Великобритании из Евросоюза (ЕС), переговоры о бюджете Сообщества, борьба с климатическими изменениями, влияние обсуждаемого Пакета Мобильности ЕС на перевозчиков региона.Премьеры также будут наблюдать в Каунасе за баскетбольным матчем Евролиги между местным клубом Zalgiris и берлинским клубом Alba.В Каунас также намеревался приехать премьер Польши Матеуш Моравецкий, но его приезд повис на волоске из-за важных голосований в польском парламенте в пятницу."Пока окончательного ответа у нас еще нет, потому что повестка дня коллег довольно интенсивная. На этой неделе мой коллега, насколько довелось пообщаться, и в Японии, и в Давосе, и возвращается в Варшаву, где будут важные национальные голосования", – сказал С. Сквернялис журналистам в среду.Последний раз польский премьер был в Литве в конце ноября 2019 года, когда в Литве были торжественно захоронены руководители и участники восстания 1863–1864 годов. Загрузка... BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: встреча, Сквернялис, премьеры, Моравецкий — статья прочитана 177 раз Комментарии