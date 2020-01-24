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Премьер Польши из-за плотного графика отменил частный визит в Литву



Польский премьер Матеуш Моравецкий отменил запланированный на пятницу частный визит в Литву, подтвердил пресс-атташе премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.

"Визит отменен) из-за плотного графика и важных голосований в парламенте страны", – сказал BNS Томас Бержинскас.

После того, как М. Моравецкий отменил визит, в Каунасе встретятся премьер-министры Литвы и Эстонии.

У них состоится рабочий ужин, на котором они обсудят вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, повестку дня Евросоюза (ЕС).

Премьеры также посмотрят в Каунасе баскетбольный матч Евролиги между местным клубом Zalgiris и берлинским клубом Alba.

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Ранее сообщалось, что в Каунасе в пятницу встретятся премьер-министры Литвы и Эстонии, ожидается и премьер Польши.


Главы правительств Литвы и Эстонии Саулюс Сквернялис и Юри Ратас во время рабочего ужина обсудят укрепление двусторонних отношений.

Основное внимание будет уделено предстоящей 7 февраля в Таллине встрече премьеров Балтийских стран, особенно совместным решениям по реализации проекта железной дороги Rail Baltica, вызовам, связанным с синхронизацией энергосетей и Белорусской АЭС (БелАЭС).

На встрече также будет обсуждаться выход Великобритании из Евросоюза (ЕС), переговоры о бюджете Сообщества, борьба с климатическими изменениями, влияние обсуждаемого Пакета Мобильности ЕС на перевозчиков региона.

Премьеры также будут наблюдать в Каунасе за баскетбольным матчем Евролиги между местным клубом Zalgiris и берлинским клубом Alba.

В Каунас также намеревался приехать премьер Польши Матеуш Моравецкий, но его приезд повис на волоске из-за важных голосований в польском парламенте в пятницу.

"Пока окончательного ответа у нас еще нет, потому что повестка дня коллег довольно интенсивная. На этой неделе мой коллега, насколько довелось пообщаться, и в Японии, и в Давосе, и возвращается в Варшаву, где будут важные национальные голосования", – сказал С. Сквернялис журналистам в среду.

Последний раз польский премьер был в Литве в конце ноября 2019 года, когда в Литве были торжественно захоронены руководители и участники восстания 1863–1864 годов.
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BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: встреча, Сквернялис, премьеры, Моравецкий
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добавлена сегодня, 24 января, 11:30

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