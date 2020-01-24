Пивовары бьют тревогу: налоговый маневр Латвии приведет к конфликту с Литвой? 🔊 Воспроизвести Заморозив ставку акцизного налога на крепкий алкоголь, Латвия рискует начать "акцизную войну" с Литвой, как это ранее было с Эстонией, заявили агентству ЛЕТА представители Латвийской ассоциации пивоваров и Латвийского союза пивоваров.







По мнению пивоваров, летом 2019 года было поспешно принято решение снизить акциз на крепкий алкоголь, хотя на пиво ставки остались без изменений, сообщает



После этого продажи пива в приграничье резко уменьшились - в четвертом квартале 2019 года наполовину. Это указывает на неравные условия конкуренции, потому что покупатели из-за акциза предпочитают крепкий алкоголь, сказал исполнительный директор Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш. По мнению пивоваров, летом 2019 года было поспешно принято решение снизить акциз на крепкий алкоголь, хотя на пиво ставки остались без изменений, сообщает bb.lv со ссылкой на LETA.После этого продажи пива в приграничье резко уменьшились - в четвертом квартале 2019 года наполовину. Это указывает на неравные условия конкуренции, потому что покупатели из-за акциза предпочитают крепкий алкоголь, сказал исполнительный директор Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш. Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: Литва, Латвия, налог, ставка, акцизный налог, крепкий алкоголь, "акцизная война" — статья прочитана 170 раз Комментарии