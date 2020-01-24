Бандера - агент Гитлера из архивов ЦРУ США 🔊 Воспроизвести



В ЦРУ после Второй мировой войны собирали и систематизировали данные из различных источников об украинских националистах и их лидере Степане Бандере, в частности, об отношении к ним общественности, СМИ и различных политических сил, сообщает



Об этом свидетельствует выложенная в открытый доступ справка, представляющая собой перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год.



Публикация называется "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. В ЦРУ после Второй мировой войны собирали и систематизировали данные из различных источников об украинских националистах и их лидере Степане Бандере, в частности, об отношении к ним общественности, СМИ и различных политических сил, сообщает РИА Новости Об этом свидетельствует выложенная в открытый доступ справка, представляющая собой перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год.Публикация называется "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях.



Автор отмечает, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.



Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников".



Преступления Бандеры и украинских националистов



Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.



Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.



© РИА Новости / Стрингер



После войны Бандера продолжил свою деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.



Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 года на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.



*Запрещенная в России экстремистская организация. "30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.Автор отмечает, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников".Преступления Бандеры и украинских националистовСтепан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.После войны Бандера продолжил свою деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 года на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: ЦРУ, национализм, Бандера, архивы География: Украина — статья прочитана 200 раз Комментарии