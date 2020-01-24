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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Мировые новости от FITZROY 24/01/2020
Издание ОБЗОР начинает совместный проект обзора ежедневных новостей в мировых СМИ с изданием FITZROY
Украино-британская рокировка в ЕС, подкуп, именуемый лобби и Джо “Коррупция” Байден...
Украину у дверей Евросоюза Запад предпочёл не заметить...
...Вопрос, конечно, интересный, как любили повторять советские сатирики, но, похоже, г-н Зеленский не учитывает один важный фактор: Великобритания была одним из главных доноров ЕС, внося ежегодно в его бюджет до 12 миллиардов евро. Украина же, без сомнения — потребитель, а не донор.
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Четыре бомбы под американскую политическую элиту
Независимое американское СМИ Breitbart провело на своих страницах презентацию книги американского специалиста по журналистским расследованиям Питера Швейцера “Профили коррупции: злоупотребление властью со стороны прогрессивной элиты Америки”
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Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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