Загрузка... Мировые новости от FITZROY 24/01/2020 🔊 Воспроизвести



Издание ОБЗОР начинает совместный проект обзора ежедневных новостей в мировых СМИ с изданием FITZROY



Украино-британская рокировка в ЕС, подкуп, именуемый лобби и Джо “Коррупция” Байден...



Украину у дверей Евросоюза Запад предпочёл не заметить...



...Вопрос, конечно, интересный, как любили повторять советские сатирики, но, похоже, г-н Зеленский не учитывает один важный фактор: Великобритания была одним из главных доноров ЕС, внося ежегодно в его бюджет до 12 миллиардов евро. Украина же, без сомнения — потребитель, а не донор.



* * *



Четыре бомбы под американскую политическую элиту



Независимое американское СМИ Breitbart провело на своих страницах презентацию книги американского специалиста по журналистским расследованиям Питера Швейцера “Профили коррупции: злоупотребление властью со стороны прогрессивной элиты Америки”



ПОДРОБНЕЕ НА FITZROY Издание ОБЗОР начинает совместный проект обзора ежедневных новостей в мировых СМИ с изданием FITZROYУкраину у дверей Евросоюза Запад предпочёл не заметить......Вопрос, конечно, интересный, как любили повторять советские сатирики, но, похоже, г-н Зеленский не учитывает один важный фактор: Великобритания была одним из главных доноров ЕС, внося ежегодно в его бюджет до 12 миллиардов евро. Украина же, без сомнения — потребитель, а не донор.* * *Четыре бомбы под американскую политическую элитуНезависимое американское СМИ Breitbart провело на своих страницах презентацию книги американского специалиста по журналистским расследованиям Питера Швейцера “Профили коррупции: злоупотребление властью со стороны прогрессивной элиты Америки” Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 208 раз Комментарии