Загрузка... Борьба с раком: британские ученые обнаружили универсальный способ 🔊 Воспроизвести SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Создание универсального средства от рака ученые считали невозможным



Открытие команды ученых из Университета Кардиффа может позволить медикам "настраивать" иммунную систему человека против раковых клеток. Это может открыть путь к универсальному лекарству от рака, сообщает



Метод пока не был клинически испытан, однако исследователи говорят, что у него огромный потенциал. Краткое изложение работы было опубликовано в журнале Nature Immunology. Открытие команды ученых из Университета Кардиффа может позволить медикам "настраивать" иммунную систему человека против раковых клеток. Это может открыть путь к универсальному лекарству от рака, сообщает ВВС Метод пока не был клинически испытан, однако исследователи говорят, что у него огромный потенциал. Краткое изложение работы было опубликовано в журнале Nature Immunology.



Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита - клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию.



Однако найденная учеными клетка, в отличие от других, может противодействовать разным видам угроз.



"Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что такое возможно", - сказал в разговоре с Би-би-си исследователь Генри Сиуэлл.



Как это работает



На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они определяют антигены, опасные для организма.



Команде ученых удалось найти способ заставить найденный ими вид Т-лимфоцитов атаковать широкий спектр раковых клеток.



Метод бы испытан на клетках рака легких, рака крови, кишечника, груди, кости, простаты, яичников и шейки матки.



Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.



SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Т-лимфоцит атакует раковую клетку (иллюстрация)



Как именно Т-лимфоцит отличает раковые клетки от здоровых, пока непонятно. Его рецептор взаимодействует с молекулой под названием MR1, которая есть на поверхности каждой клетки человеческого организма.



Считается, что раковые клетки "используют" MR1 для маскировки от иммунной системы. Однако обнаруженный в Кардиффе Т-лимфоцит, полагают исследователи, может получать от MR1 сигнал о том, что метаболизм клетки нарушен, и что это клетка опухоли.



"Мы первые, кто описал Т-клетку, обнаруживающую в раковых клетках MR1. Раньше этого никто не делал", - говорит исследователь Гарри Долтон.



Это исследование не первое в своей сфере. Эксперименты по настройке иммунной системы против рака проводятся достаточно давно.



Самый известный из них - CAR-T. Это средство против лейкемии перепрограммирует иммунную систему для противодействия этому виду рака. В случае с CAR-T T-лимфоциты - генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки.



Затем модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их число увеличивается каждый раз, когда они сталкиваются с раковыми клетками. Суть исследования заключалась в поиске "необычных" способов, которыми иммунная система борется с раковыми опухолями.Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита - клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию.Однако найденная учеными клетка, в отличие от других, может противодействовать разным видам угроз."Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что такое возможно", - сказал в разговоре с Би-би-си исследователь Генри Сиуэлл.На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они определяют антигены, опасные для организма.Команде ученых удалось найти способ заставить найденный ими вид Т-лимфоцитов атаковать широкий спектр раковых клеток.Метод бы испытан на клетках рака легких, рака крови, кишечника, груди, кости, простаты, яичников и шейки матки.Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.Как именно Т-лимфоцит отличает раковые клетки от здоровых, пока непонятно. Его рецептор взаимодействует с молекулой под названием MR1, которая есть на поверхности каждой клетки человеческого организма.Считается, что раковые клетки "используют" MR1 для маскировки от иммунной системы. Однако обнаруженный в Кардиффе Т-лимфоцит, полагают исследователи, может получать от MR1 сигнал о том, что метаболизм клетки нарушен, и что это клетка опухоли."Мы первые, кто описал Т-клетку, обнаруживающую в раковых клетках MR1. Раньше этого никто не делал", - говорит исследователь Гарри Долтон.Это исследование не первое в своей сфере. Эксперименты по настройке иммунной системы против рака проводятся достаточно давно.Самый известный из них - CAR-T. Это средство против лейкемии перепрограммирует иммунную систему для противодействия этому виду рака. В случае с CAR-T T-лимфоциты - генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки.Затем модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их число увеличивается каждый раз, когда они сталкиваются с раковыми клетками. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, здоровье, образование Ключевые слова: ученые, онкология, тесты, Британия — статья прочитана 155 раз Комментарии