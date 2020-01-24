«Визе жизни» 80 лет: исследование Тиунэ Сугихара. Еврейские беженцы боялись СССР Майнити симбун, Япония 🔊 Воспроизвести © CC0 / Public Domain, Huddyhuddy



Тиунэ Сугихара – японский дипломат, спасший жизнь тысячам евреев во время Второй мировой войны. Тогда их самым большим желанием было бегство из СССР, «который отрицал свободу вероисповедания», пишет «Майнити». И Сугихара им такую возможность предоставил.



В мае прошлого года в белорусском городе Мир прошла церемония в честь японского дипломата Тиунэ Сугихара (Chiune Sugihara). Раньше в этом городе, который входил в состав Польши, находилась известная иудейская духовная школа. В сентябре 1939 года, когда разразилась Вторая мировая война, СССР оккупировал Мир, и более 300 учеников и преподавателей этой школы в поисках убежища уехали в Литву.



В здании, где была духовная школа, установили памятную табличку в честь Тиунэ Сугихара, который спас евреев, выдав им японские визы. В Белоруссии практически ничего неизвестно о «визах жизни» 80-летней давности, однако сейчас на события тех лет постепенно проливается свет. В мае прошлого года в белорусском городе Мир прошла церемония в честь японского дипломата Тиунэ Сугихара (Chiune Sugihara). Раньше в этом городе, который входил в состав Польши, находилась известная иудейская духовная школа. В сентябре 1939 года, когда разразилась Вторая мировая война, СССР оккупировал Мир, и более 300 учеников и преподавателей этой школы в поисках убежища уехали в Литву.В здании, где была духовная школа, установили памятную табличку в честь Тиунэ Сугихара, который спас евреев, выдав им японские визы. В Белоруссии практически ничего неизвестно о «визах жизни» 80-летней давности, однако сейчас на события тех лет постепенно проливается свет.



По словам доцента литовского государственного Шяуляйского университета Симонаса Стрельцоваса, в Литву иммигрировало 20-30 тысяч беженцев. Из них 40% — это евреи. 86% из этих евреев — евреи из восточной Польши, оккупированной СССР. Меньшая часть — евреи из западной Польши, захваченной Германией.



До войны в восточной Польше было более 20 иудейских духовных школ. Самая большая находилась в Мире. Набожные еврейские ученики боялись Коммунистической партии СССР, которая не признавала свободу вероисповедания. Поэтому многие люди, связанные с духовными школами, сбежали в нейтральную Литву.



Тем не менее в Литве также не было спокойно. Три прибалтийских страны, включая Литву, в соответствии с секретным положением Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, входили в сферу влияния СССР. В июне 1940 года советские войска вторглись в Литву. В процессе аннексии Литвы СССР в августе того же года еврейские беженцы оказались перед лицом целого ряда угроз: запрет на религиозную деятельность, конфискация личного имущества, подавление других идеологий, кроме коммунистической и другое.



Так Япония превратилась в быстрый спасительный маршрут для беженцев. Между тем в Литве, где Сугихара выдавал визы в период с июля по август 1940 года, евреи подвергались репрессиям со стороны нацистов.



В июне 1941 года Германия нарушила Договор о ненападении и начала боевые действия против СССР. «В то время в Литве не было угрозы холокоста. Самым большим желанием евреев было бегство из СССР, который отрицал свободу вероисповедания. Сугихара, который прекрасно говорил по-русски и был осведомлен об обстановке в СССР, понимал желание евреев и выдавал им визы», — отмечает профессор Университета Мэйдзё Тихару Инаба (Chiharu Inaba).



По словам профессора Токийского научного университета Кэндзи Канно (Kenji Kanno), из более чем 1800 человек, приехавших в Японию по выданной Сугихарой визе, примерно одну треть составляли ученики и преподаватели иудейских духовных школ из Мира и других городов.



Духовная семинария из Мира взяла традиционное название и сейчас продолжает деятельность в Иерусалиме и Нью-Йорке. Сугихара покинул Литву в сентябре 1940 года. В Литве, которую в июне 1941 года захватили фашисты, проводились массовые казни евреев.



Предполагается, что было убито более 90% евреев, численность которых составляла примерно 200 тысяч человек. Если рассмотреть историю, то становится понятно, что визы Сугихары, несомненно, спасли многих евреев от холокоста.



Автор: Хироюки Танака (Hiroyuki Tanaka) для Mainichi Shimbun, Япония, перевод Тиунэ Сугихара спас не только духовную школу в Мире. Также были спасены беженцы из Польши, которую оккупировали и разделили на восточную и западную части СССР и нацистская Германия. Благодаря исследованиям последних лет начали проявляться факты.По словам доцента литовского государственного Шяуляйского университета Симонаса Стрельцоваса, в Литву иммигрировало 20-30 тысяч беженцев. Из них 40% — это евреи. 86% из этих евреев — евреи из восточной Польши, оккупированной СССР. Меньшая часть — евреи из западной Польши, захваченной Германией.До войны в восточной Польше было более 20 иудейских духовных школ. Самая большая находилась в Мире. Набожные еврейские ученики боялись Коммунистической партии СССР, которая не признавала свободу вероисповедания. Поэтому многие люди, связанные с духовными школами, сбежали в нейтральную Литву.Тем не менее в Литве также не было спокойно. Три прибалтийских страны, включая Литву, в соответствии с секретным положением Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, входили в сферу влияния СССР. В июне 1940 года советские войска вторглись в Литву. В процессе аннексии Литвы СССР в августе того же года еврейские беженцы оказались перед лицом целого ряда угроз: запрет на религиозную деятельность, конфискация личного имущества, подавление других идеологий, кроме коммунистической и другое.Так Япония превратилась в быстрый спасительный маршрут для беженцев. Между тем в Литве, где Сугихара выдавал визы в период с июля по август 1940 года, евреи подвергались репрессиям со стороны нацистов.В июне 1941 года Германия нарушила Договор о ненападении и начала боевые действия против СССР. «В то время в Литве не было угрозы холокоста. Самым большим желанием евреев было бегство из СССР, который отрицал свободу вероисповедания. Сугихара, который прекрасно говорил по-русски и был осведомлен об обстановке в СССР, понимал желание евреев и выдавал им визы», — отмечает профессор Университета Мэйдзё Тихару Инаба (Chiharu Inaba).По словам профессора Токийского научного университета Кэндзи Канно (Kenji Kanno), из более чем 1800 человек, приехавших в Японию по выданной Сугихарой визе, примерно одну треть составляли ученики и преподаватели иудейских духовных школ из Мира и других городов.Духовная семинария из Мира взяла традиционное название и сейчас продолжает деятельность в Иерусалиме и Нью-Йорке. Сугихара покинул Литву в сентябре 1940 года. В Литве, которую в июне 1941 года захватили фашисты, проводились массовые казни евреев.Предполагается, что было убито более 90% евреев, численность которых составляла примерно 200 тысяч человек. Если рассмотреть историю, то становится понятно, что визы Сугихары, несомненно, спасли многих евреев от холокоста.Автор: Хироюки Танака (Hiroyuki Tanaka) для Mainichi Shimbun, Япония, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в мире, история Ключевые слова: холокост, гетто, воспоминания — статья прочитана 61 раз Комментарии