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Шведское судно проводит исследования по маршруту Северного потока - 2

Судно Stril Explorer © Nord Stream 2/Aксель Шмидт


В компании Nord Stream 2 уточнили, что Stril Explorer компании MMT исследует морское дно юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании, сообщает ТАСС.

Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит для компании Nord Stream 2 AG исследования по маршруту газопровода "Северный поток - 2". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-оператора газопровода.

В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте.
Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

"Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит согласованные исследования морского дна по маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании для компании Nord Stream 2", - сообщили в компании.

В настоящий момент продолжаются по плану работы по устройству каменной наброски для обеспечения стабильности газопровода на морском дне в водах России, с последующим проведением подобных работ в водах Финляндии и Швеции.

На сегодняшний день было уложено более 2 300 км газопровода "Северный поток - 2" (из приблизительно 2 460 км), что составляет 93%.
ТАСС
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Германия, Россия, Швеция, маршрут, Дания, СП-2
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добавлена сегодня, 24 января, 15:00

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