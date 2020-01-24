Шведское судно проводит исследования по маршруту Северного потока - 2 🔊 Воспроизвести Судно Stril Explorer © Nord Stream 2/Aксель Шмидт



В компании Nord Stream 2 уточнили, что Stril Explorer компании MMT исследует морское дно юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании, сообщает



Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит для компании Nord Stream 2 AG исследования по маршруту газопровода "Северный поток - 2". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-оператора газопровода.



В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. В компании Nord Stream 2 уточнили, что Stril Explorer компании MMT исследует морское дно юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании, сообщает ТАСС Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит для компании Nord Stream 2 AG исследования по маршруту газопровода "Северный поток - 2". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-оператора газопровода.В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.



"Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит согласованные исследования морского дна по маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании для компании Nord Stream 2", - сообщили в компании.



В настоящий момент продолжаются по плану работы по устройству каменной наброски для обеспечения стабильности газопровода на морском дне в водах России, с последующим проведением подобных работ в водах Финляндии и Швеции.



На сегодняшний день было уложено более 2 300 км газопровода "Северный поток - 2" (из приблизительно 2 460 км), что составляет 93%. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, Швеция, маршрут, Дания, СП-2 — статья прочитана 102 раза Комментарии