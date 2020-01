Трех россиян обвинили в покушении на болгарского оружейника. СМИ писали про Новичок 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Гебрев называет возможными причинами покушения поставки оружия на Украину, которыми он занимался, а также интересом России к его оружейному заводу.



Прокуратура Болгарии заочно предъявила трем россиянам обвинение в покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева, а также его сына и его коллеги. Ведомство считает, что в 2015 году их попытались отравить в Софии неопознанным веществом. Ранее болгарские СМИ писали, что это могло быть вещество класса "Новичок", сообщает Прокуратура Болгарии заочно предъявила трем россиянам обвинение в покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева, а также его сына и его коллеги. Ведомство считает, что в 2015 году их попытались отравить в Софии неопознанным веществом. Ранее болгарские СМИ писали, что это могло быть вещество класса "Новичок", сообщает ВВС



Все трое подозреваемых объявлены в международный розыск по линии Интерпола. В то же время прокуратура не приводит их имена.



Отравление Гебрева



Эмилиана Гебрева госпитализировали с симптомами тяжелого отравления в 28 апреля 2015 года. Примерно в то же время с аналогичными симптомами госпитализировали его и одного из топ-менеджеров его компании Emco.



Тогда преступление не было раскрыто, однако уже после истории с отравлением Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году Гебрев обратился в болгарские правоохранительные органы с просьбой возобновить расследование. В середине октября 2018 года эту просьбу удовлетворили.



BULGARIAN PROSECUTOR'S OFFICE Image caption Прокуратура Болгарии распространила записи с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые



Еще в 2015 году, лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химоружии, по заказу Гебрева сомгла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", писало в январе 2019 года болгарское издание "Капитал".



Вещество того же класса было найдено на дверной ручке в доме Сергея Скрипаля в Солсбери после отравления.



В октябре прошлого года американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что за отравлением Гебрева в Болгарии и Скрипалей в Британии может стоять подразделение 29155 ГРУ России. Оно же, по данным издания, могло быть причастно к "кампании по дестабилизации" в Молдове и попытке госпереворота в Черногории.



В ноябре расследовательская группа Bellingcat, The Insider и Der Spiegel выпустили совместное расследование, в котором говорилось, что к отравлению Гебрева могут быть причастны восемь офицеров ГРУ. Один из них, Денис Сергеев, путешествовавший под псевдонимом "Сергей Федотов", мог быть также причастен и к отравлению Скрипалей, сообщала ранее Bellingcat.



По данным болгарской прокуратуры, "Федотов" побывал в Болгарии как минимум трижды в 2015 году.



-5 февраля - прилетел на самолете. Покинул страну 22 февраля через аэропорт Софии.



-Во второй раз "Федотов" прилетел в Бургас 24 апреля 2015 года. По информации Bellingcat, на обратный рейс "Федотов" не явился, вместо этого он объявился вечером 28 апреля в стамбульском аэропорту "Ататюрк" и в последний момент купил билет на рейс в Москву.



-В третий раз "Федотов" попал в Болгарию через аэропорт Софии 23 мая 2015 года. 29 мая он пересек границу с Сербией в автомобиле вместе с другим гражданином.



