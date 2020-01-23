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Елизавета II подписала закон о брексите



Королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе страны из Европейского союза, тем самым подтвердив, что брексит состоится 31 января, сообщает ВВС.

Министр британского правительства по делам выхода из ЕС Стивен Баркли сообщил о вступлении закона в силу в своем "Твиттере".

"Вчера Палата общин и Палата лордов окончательно одобрили закон о брексите. Сегодня Ее величество подписала этот закон, и он вступил в силу, - сказал Баркли в видеообращении. - Это означает, что этот законопроект теперь стал законом, и он подтверждает наш выход из ЕС 31 января"
bbc.com
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон
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добавлена сегодня, 23 января, 18:23

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