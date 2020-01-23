Елизавета II подписала закон о брексите 🔊 Воспроизвести



Королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе страны из Европейского союза, тем самым подтвердив, что брексит состоится 31 января, сообщает



Министр британского правительства по делам выхода из ЕС Стивен Баркли сообщил о вступлении закона в силу в своем "Твиттере".



"Вчера Палата общин и Палата лордов окончательно одобрили закон о брексите. Сегодня Ее величество подписала этот закон, и он вступил в силу, - сказал Баркли в видеообращении. - Это означает, что этот законопроект теперь стал законом, и он подтверждает наш выход из ЕС 31 января" Королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе страны из Европейского союза, тем самым подтвердив, что брексит состоится 31 января, сообщает ВВС Министр британского правительства по делам выхода из ЕС Стивен Баркли сообщил о вступлении закона в силу в своем "Твиттере"."Вчера Палата общин и Палата лордов окончательно одобрили закон о брексите. Сегодня Ее величество подписала этот закон, и он вступил в силу, - сказал Баркли в видеообращении. - Это означает, что этот законопроект теперь стал законом, и он подтверждает наш выход из ЕС 31 января" Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr — Steve Barclay (@SteveBarclay) January 23, 2020 bbc.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 248 раз Комментарии