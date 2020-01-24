ФСБ РФ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис 🔊 Воспроизвести



В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что найден сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о минировании российских судов, школ, больниц. Как отмечается, он находится в Нидерландах, сообщает



«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.



Отмечается, что с 23 января на основании представления Генеральной прокуратуры вместе с Роскомнадзором доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был ограничен.



Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области в Биробиджане эвакуировали воспитанников и персонал всех детских садов в связи с поступлением сообщений о минировании. Детей и персонал детсадов эвакуировали в соседние здания. Проводятся проверки.



В Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре также поступили сообщения о минировании детских садов. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что найден сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о минировании российских судов, школ, больниц. Как отмечается, он находится в Нидерландах, сообщает RT «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.Отмечается, что с 23 января на основании представления Генеральной прокуратуры вместе с Роскомнадзором доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был ограничен.Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области в Биробиджане эвакуировали воспитанников и персонал всех детских садов в связи с поступлением сообщений о минировании. Детей и персонал детсадов эвакуировали в соседние здания. Проводятся проверки.В Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре также поступили сообщения о минировании детских садов. russian.rt.com Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: ФСБ, сообщения, минирование, сервер География: Россия — статья прочитана 149 раз Комментарии