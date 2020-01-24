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ФСБ РФ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что найден сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о минировании российских судов, школ, больниц. Как отмечается, он находится в Нидерландах, сообщает RT.
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Отмечается, что с 23 января на основании представления Генеральной прокуратуры вместе с Роскомнадзором доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был ограничен.
Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области в Биробиджане эвакуировали воспитанников и персонал всех детских садов в связи с поступлением сообщений о минировании. Детей и персонал детсадов эвакуировали в соседние здания. Проводятся проверки.
В Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре также поступили сообщения о минировании детских садов.
russian.rt.com
Категории: чп и криминал, технологии
Ключевые слова: ФСБ, сообщения, минирование, сервер
География: Россия
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