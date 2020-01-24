Transparency International сообщила о рекордном уровне коррупции в США 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Sarah Silbiger



Международная организация Transparency International опубликовала доклад за 2019 год об индексе восприятия коррупции, согласно которому в США зафиксировали рекордно высокий уровень, сообщает



Этот индекс с 1995 года составляют на основе опросов экспертов и предпринимателей о коррупции в госсекторе.



До 2011 года страны мира ранжировались по шкале от десяти (отсутствие коррупции) до 0 (максимальная степень коррумпированности). С 2012 года шкала изменилась, и страны стали оцениваться по 100-балльной системе по тому же принципу (100 — отсутствие коррупции). Международная организация Transparency International опубликовала доклад за 2019 год об индексе восприятия коррупции, согласно которому в США зафиксировали рекордно высокий уровень, сообщает РИА Новости Этот индекс с 1995 года составляют на основе опросов экспертов и предпринимателей о коррупции в госсекторе.До 2011 года страны мира ранжировались по шкале от десяти (отсутствие коррупции) до 0 (максимальная степень коррумпированности). С 2012 года шкала изменилась, и страны стали оцениваться по 100-балльной системе по тому же принципу (100 — отсутствие коррупции). Согласно последним данным, США набрали 69 баллов и превзошли свой худший результат за всю историю рейтинга — 71 балл, который фиксировали в 2018, 2011 (7,1 по старой шкале) и 2010 (7,1) годах. В новом рейтинге Штаты находятся на 23-м месте.



Наивысшее число баллов в рейтинге — 78, то есть наименьший уровень коррупции, у США зафиксировали в 1995 и в 2000 годах.



В новом докладе отмечается, что общий уровень коррумпированности стран "Большой семерки" повысился по сравнению с прошлым годом.



Так, Канада в 2019 году набрала на четыре балла меньше, чем в 2018 году (она занимает 12-ю строчку рейтинга с 77 баллами), Франция потеряла три балла (сейчас она занимает 23-ю строчку с 69 баллами), Великобритания также потеряла три балла (12-я строчка рейтинга, 77 баллов).



В Германии и Японии уровень остался прежним, в Италии понизился.



Более двух третей стран, в том числе многие из наиболее развитых стран мира, находятся в состоянии стагнации или демонстрируют ухудшение в своих усилиях по борьбе с коррупцией.



"Правительства должны в срочном порядке разобраться с коррупционной ролью больших денег в финансировании политических партий и чрезмерным влиянием, которое они оказывают на наши политические системы", — заявила глава Transparency International Делиа Феррейра Рубио.



Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International была основана в 1993 году бывшим региональным директором Всемирного банка Петером Эйгеном. Всего в мире работает порядка ста ее филиалов, в России TI представлена Центром антикоррупционных исследований и инициатив "ТИ-Р". Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Великобритании, Еврокомиссии, а также средств частных фондов, в том числе Фонда Сороса.



Основных руководителей Transparency International подозревают в связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Исследования Transparency International нередко становились предметом критики, причем как их результаты, так и методы составления рейтингов. Индекс восприятия коррупции составляется организацией в основном только из заявлений других неправительственных организаций и данных СМИ, кроме того, по мнению экспертов, технология сведения данных в единый индекс позволяет подгонять индекс под любой результат. РИА Новости Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, коррупция, исследование, индекс — статья прочитана 166 раз Комментарии