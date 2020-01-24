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Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

© REUTERS / Vasily Fedosenko


Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.

Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.

В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" сообщил РИА Новости, что Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти. Ее поставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Ситуация с поставками нефти

На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.

В частности, 24 декабря он заявил, что Белоруссия может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

При этом в компании PERN, польском операторе "Дружбы", отметили, что инфраструктура нефтепровода не позволит транспортировать сырье в Белоруссию и сохранить поставки на свои НПЗ.

Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, порты
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 24 января, 10:00

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