Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Vasily Fedosenko



Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил



Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.



Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.



В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" сообщил РИА Новости, что Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти. Ее поставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" сообщил РИА Новости, что Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти. Ее поставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Ситуация с поставками нефти



На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.



В частности, 24 декабря он заявил, что Белоруссия может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".



При этом в компании PERN, польском операторе "Дружбы", отметили, что инфраструктура нефтепровода не позволит транспортировать сырье в Белоруссию и сохранить поставки на свои НПЗ.



Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, порты География: Белоруссия — статья прочитана 168 раз Комментарии