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Deutsche Bahn уточнил заявление премьер-министра Украины

Логотип компании на центральном офисе Deutsche Bahn в Берлине


Принадлежащая Deutsche Bahn инженерно-консалтинговая компания будет лишь консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в предпринимательских и технических вопросах, сообщает DW.

Государственный железнодорожный концерн Deutsche Bahn AG уточнил заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщившего, что Киев передаст железнодорожную государственную компанию "Укрзализныця" в управление национальному оператору железных дорог Германии. "DB Engineering & Consulting, инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктурным, мобильным и транспортным проектам, будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе пресс-службы концерна на запрос DW в четверг, 23 января.
Как отмечается в сообщении, соответствующий предварительный договор действительно был накануне подготовлен в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. В начале февраля 2020 года отвечающий за инфраструктурные проекты член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) и представитель правительства Украины подпишут в Киеве протокол о взаимопонимании. "В нем будут зафиксированы детали сотрудничества", - заявила пресс-служба Deutsche Bahn.

Немецкая эффективность против украинской коррупции

Ранее в тот же день, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Алексей Гончарук заявил о решении передать "Укрзализныця" в управление Deutsche Bahn сроком на 10 лет. При этом, по его словам, речи о "продаже или аренде столь стратегически важного государственного объекта" не идет, Киев сохранит полный контроль над госконцерном. Премьер выразил надежду, что "немецкая эффективность" позволит обуздать коррупцию.

Компания "Укрзализныця" - один из крупнейших работодателей в Украине с персоналом более 260 тысяч человек. Она управляет дорогами общей протяженностью почти 20 тысяч километров без учета регионов, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.
dw.com
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: коррупция, жд, Deutsche Bahn
География: Украина
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добавлена сегодня, 24 января, 09:00

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