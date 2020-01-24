Deutsche Bahn уточнил заявление премьер-министра Украины 🔊 Воспроизвести Логотип компании на центральном офисе Deutsche Bahn в Берлине



Принадлежащая Deutsche Bahn инженерно-консалтинговая компания будет лишь консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в предпринимательских и технических вопросах, сообщает



Государственный железнодорожный концерн Deutsche Bahn AG уточнил заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщившего, что Киев передаст железнодорожную государственную компанию "Укрзализныця" в управление национальному оператору железных дорог Германии. "DB Engineering & Consulting, инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктурным, мобильным и транспортным проектам, будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе пресс-службы концерна на запрос DW в четверг, 23 января. Принадлежащая Deutsche Bahn инженерно-консалтинговая компания будет лишь консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в предпринимательских и технических вопросах, сообщает DW Государственный железнодорожный концерн Deutsche Bahn AG уточнил заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщившего, что Киев передаст железнодорожную государственную компанию "Укрзализныця" в управление национальному оператору железных дорог Германии. "DB Engineering & Consulting, инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктурным, мобильным и транспортным проектам, будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе пресс-службы концерна на запрос DW в четверг, 23 января. Как отмечается в сообщении, соответствующий предварительный договор действительно был накануне подготовлен в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. В начале февраля 2020 года отвечающий за инфраструктурные проекты член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) и представитель правительства Украины подпишут в Киеве протокол о взаимопонимании. "В нем будут зафиксированы детали сотрудничества", - заявила пресс-служба Deutsche Bahn.



Немецкая эффективность против украинской коррупции



Ранее в тот же день, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Алексей Гончарук заявил о решении передать "Укрзализныця" в управление Deutsche Bahn сроком на 10 лет. При этом, по его словам, речи о "продаже или аренде столь стратегически важного государственного объекта" не идет, Киев сохранит полный контроль над госконцерном. Премьер выразил надежду, что "немецкая эффективность" позволит обуздать коррупцию.



Компания "Укрзализныця" - один из крупнейших работодателей в Украине с персоналом более 260 тысяч человек. Она управляет дорогами общей протяженностью почти 20 тысяч километров без учета регионов, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. dw.com Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: коррупция, жд, Deutsche Bahn География: Украина — статья прочитана 198 раз Комментарии