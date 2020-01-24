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В Эстонии возмутились слишком дешевым российским электричеством в Балтии



Российская электроэнергия не облагается налогом за выбросы углекислого газа, в результате чего страна получает ценовое преимущество на балтийском рынке, считает Кадри Симсон. Еврокомиссар по энергетике от Эстонии Кадри Симсон заявила, что необходимо найти решение в связи с присутствием российского и белорусского электричества на балтийском рынке. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на портал ERR.

По ее словам, более дешевая российская и белорусская электроэнергия не облагается налогом за выбросы углекислого газа, что создает преимущество на рынке.

Еврокомиссар заявила, что около 75 процентов производства энергии в РФ приходится на атомную энергетику, а остальные 25 процентов вырабатываются на угольных электростанциях, на которые не распространяется налог на выбросы. Она пояснила, что дешевое российское электричество поступает в Эстонию через Финляндию, а белорусское — в Литву.
По ее мнению, такое положение дел нельзя допускать.

"Таким образом, Россия не должна платить какой-либо промежуточный тариф [на свою электроэнергию]; это (импорт российской электроэнергии. – ERR) не может продолжаться", – сказала Симсон.

Эстонский политик считает, что в противном случае экологическая ситуация не изменится, поскольку страна, отказавшись от сланцевых электростанций, станет потреблять импортированное электричество, при производстве которого допускались те же углеродные выбросы.

В конце прошлого года Европейская комиссия провозгласила курс на достижение климатической нейтральности к 2050-му. Европейский инвестиционный банк объявил, что с 2022 года он не будет поддерживать какие-либо проекты, связанные с углеводородами.

В основном Эстония получает энергию от сланцевой промышленности. Однако экологическая политика ЕС диктует ей отказ от сланца.

В силу обязательств перед Евросоюзом Эстония должна в рамках Парижского климатического соглашения радикально сократить выбросы парниковых газов к 2030 году и практически полностью (до состояния "нулевого баланса") — к 2050 году. Большая доля этих выбросов приходится на предприятия сланцевой энергетики, которые уже столкнулись с масштабным кризисом из-за требований ЕС.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: цены, электроэнергия, рынок, пошлины
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добавлена сегодня, 24 января, 08:00

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