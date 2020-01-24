Загрузка... Минюст Литвы призывает ЕС усилить защиту граждан от политического преследования 🔊 Воспроизвести



Литовский министр юстиции Эльвинас Янкявичюс призывает совершенствовать или вырабатывать новые правовые акты Евросоюза (ЕС), которые гарантировали бы защиту граждан Сообщества от вероятного политического преследования третьих государств.



Как сообщило в четверг Министерство юстиции, с этим предложением Э. Янкявичюс выступил на проходящей в Загребе неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел.



Цель инициативы – защитить рассматривавших дело 13 января литовских судей и прокуроров, которых Россия официально обвиняет в незаконном преследовании ее граждан.



"Как показали действия Российской Федерации против судей и прокуроров Литвы и в связи с которыми в ноябре прошлого года была принята резолюция Европарламента (ЕП), очень важно усилить конкретные правовые инструменты, чтобы защитить своих граждан от злоупотреблений третьей страной международным правом", – сказал Э. Янкявичюс. Литовский министр юстиции Эльвинас Янкявичюс призывает совершенствовать или вырабатывать новые правовые акты Евросоюза (ЕС), которые гарантировали бы защиту граждан Сообщества от вероятного политического преследования третьих государств.Как сообщило в четверг Министерство юстиции, с этим предложением Э. Янкявичюс выступил на проходящей в Загребе неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел.Цель инициативы – защитить рассматривавших дело 13 января литовских судей и прокуроров, которых Россия официально обвиняет в незаконном преследовании ее граждан."Как показали действия Российской Федерации против судей и прокуроров Литвы и в связи с которыми в ноябре прошлого года была принята резолюция Европарламента (ЕП), очень важно усилить конкретные правовые инструменты, чтобы защитить своих граждан от злоупотреблений третьей страной международным правом", – сказал Э. Янкявичюс. По словам министра, политически мотивированное уголовное преследование, которое инициирует третье государство, может привести к попыткам втянуть в это Интерпол, воспользоваться соглашениями о двустороннем и многостороннем сотрудничестве. Подчеркивается, что целью таких действий является ограничение прав литовских прокуроров и судей, их допрос или арест.



"Давайте не будем забывать, что литовские судьи – судьи всего ЕС. Однако в такой ситуации может оказаться и любой гражданин государств ЕС", – сказал министр.



Э. Янкявичюс призывает ответить на вопрос, обеспечивает ли применяющийся в ЕС принцип правового государства защиту прав лица, "когда вопрос о передаче гражданина ЕС в третью страну решается не в соответствии с правовыми актами ЕС". Он также сомневается, что в настоящее время есть гарантии того, что страна-член ЕС не передаст граждан другого государства-члена ЕС в третью страну, в которой проводятся "политизированные или совершенно необоснованные судебные процессы", а условия содержания задержанных не соответствуют минимальным требованиям".



Россия в июле прошлого года возбудила уголовные дела на литовских судей и прокуроров, рассматривавших дело о советской агрессии 13 января 1991 года, когда советы при помощи военной силы попытались свергнуть законную власть в Литве. В те дни погибли 14 человек, еще почти 800 получили ранения.



Москва официально обвиняет литовских судей и прокуроров в незаконном преследовании граждан России.



В ответ на действия России ЕП в ноябре прошлого года принял резолюцию с призывом прекратить дела – действия Москвы в документе названы политически мотивированными и незаконными. Загрузка... BNS Категории: политика, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: прокуратура, Россия, суд, 13 января, обвинение, следствие География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии