Движение “5 Звёзд”. Из интернет-блога в правительство Италии: туда и обратно 🔊 Воспроизвести Paulo Valdivieso



Накануне, 22 января 2020 года, в Риме лидер итальянского движения “5 Звёзд” Луиджи Ди Майо объявил о своём уходе с поста лидера партии. Ди Майо признался, что это решение было принято ещё месяц назад, но, чтобы не объявлять о кризисе в Рождественские и новогодние праздники, сообщение перенесли на конец января. Этот шаг стал продолжением кризиса итальянской политики, который тянется с 2019 года, а также кризиса в самом Движении, последовавшего сразу за самым крупным успехом “5 Звёзд” с момента создания.



Итальянское движение “5 Звёзд”, созданное известным итальянским политтехнологом и предпринимателем Джанроберто Казаледжио в начале 2000-х, ещё год назад называли “самой яркой звездой” левого популизма Европы, хотя сами его лидеры и отрицали свою принадлежность к правым или левым. В начале 2018 года Ди Майо был, пожалуй, самым популярным молодым политиком Италии. Но как обычно и происходит в Италии — период обожания политиков проходит очень быстро и сменяется явным разочарованием. Так произошло и на этот раз.



Подробне на FITZROY Накануне, 22 января 2020 года, в Риме лидер итальянского движения “5 Звёзд” Луиджи Ди Майо объявил о своём уходе с поста лидера партии. Ди Майо признался, что это решение было принято ещё месяц назад, но, чтобы не объявлять о кризисе в Рождественские и новогодние праздники, сообщение перенесли на конец января. Этот шаг стал продолжением кризиса итальянской политики, который тянется с 2019 года, а также кризиса в самом Движении, последовавшего сразу за самым крупным успехом “5 Звёзд” с момента создания.Итальянское движение “5 Звёзд”, созданное известным итальянским политтехнологом и предпринимателем Джанроберто Казаледжио в начале 2000-х, ещё год назад называли “самой яркой звездой” левого популизма Европы, хотя сами его лидеры и отрицали свою принадлежность к правым или левым. В начале 2018 года Ди Майо был, пожалуй, самым популярным молодым политиком Италии. Но как обычно и происходит в Италии — период обожания политиков проходит очень быстро и сменяется явным разочарованием. Так произошло и на этот раз. Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: партии, Италия, лидеры — статья прочитана 235 раз Комментарии