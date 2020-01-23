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В мае в Клайпеде пройдет белорусско-литовский экономический форум



22 января 2020 г. в Министерстве экономики состоялась встреча министра Александра Червякова с вице-министром экономики и инноваций Литвы Екатериной Рояка и Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Республике Беларусь Андрюсом Пулокасом, сообщает пресс-служба Минэкономики, сообщает БЕЛРЫНОК.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы состояния и перспектив торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Беларуси и Литвы, а также потенциальные направления двустороннего сотрудничества в экономической сфере.

Также на встрече были рассмотрены вопросы подготовки 15-го Белорусско-Литовского экономического форума, проведение которого запланировано на май 2020г. в Клайпеде.
belrynok.by
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: форум, Беларусь, ВКЛ
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 января, 20:00

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