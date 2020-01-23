В мае в Клайпеде пройдет белорусско-литовский экономический форум 🔊 Воспроизвести



22 января 2020 г. в Министерстве экономики состоялась встреча министра Александра Червякова с вице-министром экономики и инноваций Литвы Екатериной Рояка и Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Республике Беларусь Андрюсом Пулокасом, сообщает пресс-служба Минэкономики, сообщает



В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы состояния и перспектив торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Беларуси и Литвы, а также потенциальные направления двустороннего сотрудничества в экономической сфере.



Также на встрече были рассмотрены вопросы подготовки 15-го Белорусско-Литовского экономического форума, проведение которого запланировано на май 2020г. в Клайпеде. 22 января 2020 г. в Министерстве экономики состоялась встреча министра Александра Червякова с вице-министром экономики и инноваций Литвы Екатериной Рояка и Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Республике Беларусь Андрюсом Пулокасом, сообщает пресс-служба Минэкономики, сообщает БЕЛРЫНОК В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы состояния и перспектив торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Беларуси и Литвы, а также потенциальные направления двустороннего сотрудничества в экономической сфере.Также на встрече были рассмотрены вопросы подготовки 15-го Белорусско-Литовского экономического форума, проведение которого запланировано на май 2020г. в Клайпеде. belrynok.by Категории: экономика, политика Ключевые слова: форум, Беларусь, ВКЛ География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии