|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В мае в Клайпеде пройдет белорусско-литовский экономический форум
22 января 2020 г. в Министерстве экономики состоялась встреча министра Александра Червякова с вице-министром экономики и инноваций Литвы Екатериной Рояка и Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Республике Беларусь Андрюсом Пулокасом, сообщает пресс-служба Минэкономики, сообщает БЕЛРЫНОК.
В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы состояния и перспектив торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Беларуси и Литвы, а также потенциальные направления двустороннего сотрудничества в экономической сфере.
Также на встрече были рассмотрены вопросы подготовки 15-го Белорусско-Литовского экономического форума, проведение которого запланировано на май 2020г. в Клайпеде.
belrynok.by
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|