В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту 🔊 Воспроизвести



В пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, сообщает



«Президенту было объяснено, что все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. В таких условиях его (Зеленского. — RT) решение вызывает недоумение», — цитирует РИА Новости пресс-службу.



Организаторы отметили, что им «очень жаль».



Ранее сообщалось, что Зеленский решил не идти на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле и отдал своё место тем, «кто пережил эту страшную трагедию».



Президент Украины также сообщил, что в настоящее время не уверен, состоится ли у него встреча с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.



Путин в четверг, 23 января, прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». Российский лидер уже провёл встречи с израильским премьер-министром, матерью осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар, Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, а также провёл переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином. В пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, сообщает RT «Президенту было объяснено, что все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. В таких условиях его (Зеленского. — RT) решение вызывает недоумение», — цитирует РИА Новости пресс-службу.Организаторы отметили, что им «очень жаль».Ранее сообщалось, что Зеленский решил не идти на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле и отдал своё место тем, «кто пережил эту страшную трагедию».Президент Украины также сообщил, что в настоящее время не уверен, состоится ли у него встреча с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.Путин в четверг, 23 января, прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». Российский лидер уже провёл встречи с израильским премьер-министром, матерью осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар, Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, а также провёл переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином. russian.rt.com Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: польша, Украина, освобождение, Израиль, Освенцим, мероприятия, Зеленский География: Украина — статья прочитана 181 раз Комментарии