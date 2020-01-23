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В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
В пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, сообщает RT.
«Президенту было объяснено, что все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. В таких условиях его (Зеленского. — RT) решение вызывает недоумение», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Организаторы отметили, что им «очень жаль».
Ранее сообщалось, что Зеленский решил не идти на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле и отдал своё место тем, «кто пережил эту страшную трагедию».
Президент Украины также сообщил, что в настоящее время не уверен, состоится ли у него встреча с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.
Путин в четверг, 23 января, прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». Российский лидер уже провёл встречи с израильским премьер-министром, матерью осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар, Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, а также провёл переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином.
russian.rt.com
Ключевые слова: польша, Украина, освобождение, Израиль, Освенцим, мероприятия, Зеленский
География: Украина
Комментарии
мнение
23 января, 14:47
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тяжело быть всеядным.
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