Брестская область представит коллективную экспозицию на международной туристической выставке в Литве 🔊 Воспроизвести Вильнюсский Adventur-2020 расскажет о Брестской области











Брестская область представит коллективную экспозицию на IV Международной туристической выставке Adventur-2020, которая пройдет в Вильнюсе 24-26 января, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Пивник.



Деловой визит в столицу Литвы организовало региональное отделение БелТПП совместно с управлением спорта и туризма Брестского облисполкома. В составе делегации 11 субъектов туриндустрии региона. В частности, для продвижения экспорта туруслуг и установления деловых контактов с литовскими и зарубежными туроператорами отправились представители санаториев "Берестье", "Ружанский", "Надзея", "Чабарок", национального парка "Беловежская пуща", отеля "Эрмитаж", турфирм Бреста и Пинска, агротуристического кластера "Муховэцька кумора", объединяющего ряд усадеб Кобринского и Жабинковского районов. Деловой визит в столицу Литвы организовало региональное отделение БелТПП совместно с управлением спорта и туризма Брестского облисполкома. В составе делегации 11 субъектов туриндустрии региона. В частности, для продвижения экспорта туруслуг и установления деловых контактов с литовскими и зарубежными туроператорами отправились представители санаториев "Берестье", "Ружанский", "Надзея", "Чабарок", национального парка "Беловежская пуща", отеля "Эрмитаж", турфирм Бреста и Пинска, агротуристического кластера "Муховэцька кумора", объединяющего ряд усадеб Кобринского и Жабинковского районов. (на снимках). А 24 января состоится представление коллективного стенда Брестской области в общей презентации белорусских туристических предложений под эгидой Национального агентства по туризму, сообщает











"Надеемся, оздоровительные услуги, отдых, которые предоставляют субъекты туриндустрии Брестской области, а также возможности безвизового режима вызовут интерес у посетителей выставки. Брестчане традиционно держат в фокусе внимания польское направление, но, считаю, у нас достойный турпродукт, чтобы заинтересовать жителей стран Балтии. Помимо этого будем активно приглашать зарубежных коллег к участию в туристическом форуме, который пройдет в апреле во время V Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2020", - отметила Елена Пивник.



С 30 января по 2 февраля региональные услуги санаторно-курортного отдыха и лечения планируется представить на крупной международной туристической выставке-ярмарке Латвии и балтийского региона Balttour в Риге.



Фото Александра Шахова, "Обзор"



Уже сегодня часть делегации примет участие в мероприятии, организованном в посольстве Беларуси в Литве. А 24 января состоится представление коллективного стенда Брестской области в общей презентации белорусских туристических предложений под эгидой Национального агентства по туризму, сообщает belta.by "Надеемся, оздоровительные услуги, отдых, которые предоставляют субъекты туриндустрии Брестской области, а также возможности безвизового режима вызовут интерес у посетителей выставки. Брестчане традиционно держат в фокусе внимания польское направление, но, считаю, у нас достойный турпродукт, чтобы заинтересовать жителей стран Балтии. Помимо этого будем активно приглашать зарубежных коллег к участию в туристическом форуме, который пройдет в апреле во время V Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2020", - отметила Елена Пивник.С 30 января по 2 февраля региональные услуги санаторно-курортного отдыха и лечения планируется представить на крупной международной туристической выставке-ярмарке Латвии и балтийского региона Balttour в Риге. Инф. «Обзора», БелТА Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: IV Международная туристическая выставка, Adventur-2020, Брестская область — статья прочитана 76 раз Комментарии