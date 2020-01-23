Член сейма Литвы В. Подерис покинул фракцию аграриев 🔊 Воспроизвести



Член парламента Виргилиюс Подерис покинул фракцию Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы (СКЗЛ).



"Расходятся мнения по различным важным вопросам, один из последних - голосование по избирательной системе", – комментировал В. Подерис BNS свое решение покинуть фракцию.



"И нынешние баталии, политический климат, политические дискуссии, которые мне кажется не о государстве, а о чем-то другом, я не хочу, чтобы меня отождествляли со всем этим", – добавил парламентарий.



В. Подерис стал членом Смешанной группы членов сейма. Он сказал, что пока у него нет планов присоединения к другой политической группе.



Он является членом парламентской Комиссии по энергетике и слаженному развитию.



В сейм он был избран по списку СКЗЛ.



Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис напомнил, что В. Подерис часто вел себя иначе, чем большинство членов фракции.



С уходом В. Подериса фракция "аграриев" сократилась до 48 членов. Член парламента Виргилиюс Подерис покинул фракцию Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы (СКЗЛ)."Расходятся мнения по различным важным вопросам, один из последних - голосование по избирательной системе", – комментировал В. Подерис BNS свое решение покинуть фракцию."И нынешние баталии, политический климат, политические дискуссии, которые мне кажется не о государстве, а о чем-то другом, я не хочу, чтобы меня отождествляли со всем этим", – добавил парламентарий.В. Подерис стал членом Смешанной группы членов сейма. Он сказал, что пока у него нет планов присоединения к другой политической группе.Он является членом парламентской Комиссии по энергетике и слаженному развитию.В сейм он был избран по списку СКЗЛ.Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис напомнил, что В. Подерис часто вел себя иначе, чем большинство членов фракции.С уходом В. Подериса фракция "аграриев" сократилась до 48 членов. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: депутат, фракция География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии