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Член сейма Литвы В. Подерис покинул фракцию аграриев



Член парламента Виргилиюс Подерис покинул фракцию Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы (СКЗЛ).

"Расходятся мнения по различным важным вопросам, один из последних - голосование по избирательной системе", – комментировал В. Подерис BNS свое решение покинуть фракцию.

"И нынешние баталии, политический климат, политические дискуссии, которые мне кажется не о государстве, а о чем-то другом, я не хочу, чтобы меня отождествляли со всем этим", – добавил парламентарий.

В. Подерис стал членом Смешанной группы членов сейма. Он сказал, что пока у него нет планов присоединения к другой политической группе.

Он является членом парламентской Комиссии по энергетике и слаженному развитию.

В сейм он был избран по списку СКЗЛ.

Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис напомнил, что В. Подерис часто вел себя иначе, чем большинство членов фракции.

С уходом В. Подериса фракция "аграриев" сократилась до 48 членов.
BNS
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: депутат, фракция
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 января, 11:10

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