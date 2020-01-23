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Член сейма Литвы В. Подерис покинул фракцию аграриев
Член парламента Виргилиюс Подерис покинул фракцию Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы (СКЗЛ).
"Расходятся мнения по различным важным вопросам, один из последних - голосование по избирательной системе", – комментировал В. Подерис BNS свое решение покинуть фракцию.
"И нынешние баталии, политический климат, политические дискуссии, которые мне кажется не о государстве, а о чем-то другом, я не хочу, чтобы меня отождествляли со всем этим", – добавил парламентарий.
В. Подерис стал членом Смешанной группы членов сейма. Он сказал, что пока у него нет планов присоединения к другой политической группе.
Он является членом парламентской Комиссии по энергетике и слаженному развитию.
В сейм он был избран по списку СКЗЛ.
Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис напомнил, что В. Подерис часто вел себя иначе, чем большинство членов фракции.
С уходом В. Подериса фракция "аграриев" сократилась до 48 членов.
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
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