Р. Карбаускис обещает подписаться под инициативой импичмента И. Розовой /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Лидер входящей в правящую коалицию фракции Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы (СКЗЛ, "аграриев") Рамунас Карбаускис обещает подписаться под инициативой начать процедуру импичмента в отношении депутата члена сейма Ирины Розовой в связи со связями с российскими дипломатами.



"Мы говорили, и я сам, и председатель комитета подпишем, если будет такое предложение", – заявил Р. Карбаускис журналистам в четверг в сейме.



Он утверждает, что не знает, как поступят другие члены его фракции.



"Мы точно являемся сторонниками расследования всего, выяснения всего, и никаких тормозов в этих процессах действительно не будем чинить. С другой стороны, я немного не понимаю этой спешки", – сказал Р. Карбаускис. Лидер входящей в правящую коалицию фракции Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы (СКЗЛ, "аграриев") Рамунас Карбаускис обещает подписаться под инициативой начать процедуру импичмента в отношении депутата члена сейма Ирины Розовой в связи со связями с российскими дипломатами."Мы говорили, и я сам, и председатель комитета подпишем, если будет такое предложение", – заявил Р. Карбаускис журналистам в четверг в сейме.Он утверждает, что не знает, как поступят другие члены его фракции."Мы точно являемся сторонниками расследования всего, выяснения всего, и никаких тормозов в этих процессах действительно не будем чинить. С другой стороны, я немного не понимаю этой спешки", – сказал Р. Карбаускис. По его мнению, рациональным было бы инициировать импичмент И. Розовой, когда завершит свое расследование Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО).



В сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. Эта партия входит в правящую коалицию.



В среду члены сейма, входящие в КНБО, сообщили, что инициируют импичмент И. Розовой в связи с сокрытием связей с российскими дипломатами.



В данный момент готовится текст импичмента, в начале следующей недели планируется собрать необходимые подписи депутатов.



Правом начала процесса импичмента в сейме обладает группа депутатов, состоящая из не менее, чем четверти, то есть 36 членов сейма. Решение о формировании комиссии по импичменту принимает сейм, на голосовании.



Комиссия по импичменту должна ответить на вопрос о том, если ли основание начинать процесс импичмента в связи с нарушением присяги.



Сейчас в отношении И. Розовой проводит расследование КНБО. Сейм также поручил КНБО провести расследование относительно действий политиков, располагавших информацией об И. Розовой. Комитет должен выяснить, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами сейма после прочтения материала об И.Розовой.



Инициатива провести парламентское расследование утаенных контактов Розовой с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер сейма Викторас Пранцкетис получил справку от ДГБ, в которой содержалась рекомендация не позволить И. Розовой работать с секретной информацией.



В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Альянсу русских, а также о том, что член сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.



Эти контакты И. Розова не указала в вопроснике ДГБ, который заполняется с заявлением на работу с секретной информацией.



Депутат считает, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.



КНБО должен завершить расследование до 30 апреля.



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Глава правящей Избирательной акции поляков Литвы, европарламентарий Вальдемар Томашевский говорит, что импичмент члену сейма Ирине Розовой – это ход оппозиции с целью раскола правящего большинства.



Он не комментирует, почему под решением о создании комиссии по импичменту намерены подписаться и некоторые представители правящих, и прогнозирует, что процесс лишения И. Розовой депутатского мандата даже не начнется.



"Одна тема закончена, закрыта, это продолжавшиеся три месяца пустые нападки на министра Ярослава Наркевича. Теперь кто-то хочет открыть вторую тему", – сказал В. Томашевский в четверг BNS.



"Я считаю, что это политический ход оппозиции, чтобы открыть новую тему, чтобы снова можно было говорить о большинстве, пытаться его рассорить", – сказал он.



Импичмент И. Розовой инициировали представители оппозиции из парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), расследующего связи парламентария с российскими дипломатами.



Сейчас составляется текст импичмента, в начале следующей недели планируется собрать необходимые подписи парламентариев.



Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис и председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас сообщили, что тоже подпишутся под инициативой импичмента. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: форум, импичмент, депутат, расследование, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии