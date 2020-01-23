Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В среду в литовскую Клайпеду прибыл новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) с российской газовой компании "Новатэк" – уже 16-й в начавшемся в октябре новом газовом году.



По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia поздно вечером пришвартовался у плавучего газохранилища Independence. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".



Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Coral Favia доставило 10 тыс. кубометров СПГ.



В начале января в Клайпеду был доставлены первый в этом календарном году крупный груз СПГ – газовоз доставил из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз привез примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это уже седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года. В среду в литовскую Клайпеду прибыл новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) с российской газовой компании "Новатэк" – уже 16-й в начавшемся в октябре новом газовом году.По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia поздно вечером пришвартовался у плавучего газохранилища Independence. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Coral Favia доставило 10 тыс. кубометров СПГ.В начале января в Клайпеду был доставлены первый в этом календарном году крупный груз СПГ – газовоз доставил из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз привез примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это уже седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года. В декабре также прибыл и груз в объеме 150 тыс. кубометров СПГ из США.



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В четверг утром судно с 80 тыс. тонн норвежской нефти для Беларуси зашло в Клайпедский порт.



Пресс-секретарь порта Довиле Рингис подтвердила BNS, что судно Breiviken прошло ворота порта, но еще не пришвартовалось.



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно зашло в порт около 8 часов. 30 минут.



Breiviken доставило около 80 тыс. тонн сырьевой нефти, предназначенной для белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан".



Нефть будет погружена в железнодорожные цистерны через терминал Klaipedos nafta, а до белорусской границы ее доставит LG Cargo, являющееся дочерним предприятием литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.



Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), хотя с 4 января поставки были частично возобновлены.



Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.



Во вторник белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через Балтийские страны и Украину.



В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.



В понедельник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва может предложить Беларуси альтернативу импорта как нефти, так и газа, из России. Вопросы поставок энергоресурсов министр планирует обсудить во время визита в Минск, который состоится в начале февраля.



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Дочернюю компанию в Клайпеде учредила германская TT-Line, паромы которой уже ходят из Клайпеды в шведский Треллеборг и немецкий Росток.



По данным Реестрового центра, компания TT-Line Lietuva учреждена 21 января, ее возглавляет директор немецкой TT-Line Ганс Хейнрих Концерн. Уставной капитал предприятия 10 тыс. евро.



В качестве единственного акционера TT-Line Lietuva в Реестровом центре указала немецкая TT-Line.



TT-Line переводит пассажиров и грузы в Балтийском море.



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Самые высокие зарплаты в Литве в 2018 году платили компании иностранного капитала – их работники в среднем зарабатывали 1662 евро до уплаты налогов – на 52% больше, чес средний показатель в стране (1093 евро), свидетельствует обозрение Государственного центра стратегического анализа.



По словам начальника отдела политики обучения и анализа карьеры центра Гитнаутаса Якштаса, зарплаты работников местных и зарубежных фирм отличаются, поскольку компании иностранного капитала активно расширяются, им требуется много работников, поэтому они склоны предлагать более высокие зарплаты.



"Более высокие зарплаты отчасти можно объяснить рыночными условиями и конкуренцией, которые различных в крупных городах и регионах. Даже в секторах, считающихся традиционными, например, в строительстве, иностранные работодатели платят зарплаты, которые почти на 60% больше" – отметил Г. Якштас в пресс-релизе.



Экспортирующие и инновационные компании также платили зарплаты выше среднего – в них средняя зарплата в ноябре 2018 года составляла соответственно 1359 и 1560 евро – на 8 и на 13% больше, чем год до того.



Компании, охваченные исследованием, составляли около 16% всех действовавших в Литве компаний в 2018 году.



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В прошлом году продажи новых грузовиков и тягачей в Литве сократились более чем на одну десятую – это было одно из самых значительных падений в Евросоюзе, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).



В прошлом году в Литве были проданы 7327 новых грузовиков и тягачей – на 11,6% меньше, чем в 2018 году. Еще быстрее продажи падали в Латвии – на 26,7% до 1110, между тем, в Эстонии они сократились на 4,2% до 1034 единиц.



Только в декабре, по сравнению с декабрем 2018 года, продажи грузовиков и тягачей в Литве выросли на 4% до 180, в Латвии они упали на 65,2% до 40, а в Эстонии сократились на 51,1% до 22.



В целом в ЕС продажи этих транспортных средств за год выросли на 0,9% до 388,3 тыс., а только в декабре - снизились на 9,4% до 24,2 тысяч.



Продажи всего коммерческого транспорта, включая автобусы и легкие фургоны, в Литве сократились на 2,9% до 12,2 тыс., в Латвии – на 2,8% до 3,9 тыс., а в Эстонии – на 9,5% до 5,6 тысяч.



В целом в ЕС рынок этого транспорта в 2019 году вырос на 2,5% до 2,547 млн.



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По использованию "зеленой" энергии Литва в 2018 году превышала средний показатель Евросоюза (ЕС), сообщил Евростат.



Из обновляющихся источников в Литве в 2018 году было выработано 24,4% всей потребленной энергии – на 1,6 пункта меньше, чем в 2017 году, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.



Во всем ЕС доля "зеленой" энергии составляла 18% (в 2017 году – 17,5%).



В Латвии этот показатель за год повысился на 1,3 пункта до 40,3%, в Эстонии – на 0,9 пункта до 30%. Самый высокий процент потребления такой энергии в 2018 году был в Швеции – 54,6%.



ЕС к 2020 году надеется достичь показателя 20% энергии из обновляющихся источников и как минимум 32% – к 2030 году.



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Японский банк международного сотрудничества интересуется возможностями финансирования проекта железной дороги Rail Baltica и работ по синхронизации энергосетей Балтийских стран с Западной Европой, говорит советник президента Литвы Гитанаса Науседы.



По словам Симонаса Крепшты, президент обсудил такие возможности на состоявшейся в швейцарском Давосе встрече с главой Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэдой.



"Они пристально следят за проектами Rail Baltica и синхронизации, готовы финансировать их на хороших условиях. Банк ждет, когда станет известно, сколько профинансирует Евросоюз (ЕС) и сколько странам Балтии придется доплатить самим. Тогда они будут готовы конкурировать за возможность финансирования оставшейся части проектов", – сказал С. Крепшта по телефону BNS из Давоса.



По его словам, Японский банк международного сотрудничества также интересуется возможностями финансирования литовских стартапов, особенно в областях финансов, наук о жизни, биомедицины.



Железную дорогу Rail Baltica от Таллина до Варшаву планируется проложить до 2026 года, а отключить энергосети стран Балтии от постсоветской системы и синхронизировать их с сетями Западной Европы – до 2025 года. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 188 раз Комментарии