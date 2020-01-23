Г. Науседа приглашает в Литву банк Pekao 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа пригласил польский банк Pekao начать деятельность в Литве.



Руководитель страны обсудил этот вопрос в Давосе с главой Pekao Мареком Луштыном, сообщил советник президента.



"Когда конкуренция снижается, растет маржа, и это неплохое время для прихода новых игроков. Мы представились и вызвали интерес", – сказа BNS в четверг в телефонном интервью из Давоса советник президента Симонас Крепшта.



По его словам, на встрече обсуждалась возможность посещения Литвы представителями Pekao для изучения рыночной ситуации.



Литовский банковский сектор является одним из наиболее концентрированных в Евросоюзе – три крупнейших банка скандинавского капитала: Swedbank, SEB и Luminor занимают четыре пятых рынка.



Крупнейшим акционером Pekao является компания страховых и финансовых услуг PZU, которой в Литве уже принадлежит крупнейшая компания иных видов страхования, нежели страхования жизни Lietuvos draudimas и компания страхования жизни PZU Lietuva gyvybes draudimas. Литовский президент Гитанас Науседа пригласил польский банк Pekao начать деятельность в Литве.Руководитель страны обсудил этот вопрос в Давосе с главой Pekao Мареком Луштыном, сообщил советник президента."Когда конкуренция снижается, растет маржа, и это неплохое время для прихода новых игроков. Мы представились и вызвали интерес", – сказа BNS в четверг в телефонном интервью из Давоса советник президента Симонас Крепшта.По его словам, на встрече обсуждалась возможность посещения Литвы представителями Pekao для изучения рыночной ситуации.Литовский банковский сектор является одним из наиболее концентрированных в Евросоюзе – три крупнейших банка скандинавского капитала: Swedbank, SEB и Luminor занимают четыре пятых рынка.Крупнейшим акционером Pekao является компания страховых и финансовых услуг PZU, которой в Литве уже принадлежит крупнейшая компания иных видов страхования, нежели страхования жизни Lietuvos draudimas и компания страхования жизни PZU Lietuva gyvybes draudimas. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: форум, Давос, Швейцария, банки, Науседа География: Литва — статья прочитана 201 раз Комментарии