«Восток 7» устремляется на …Дальний Восток! 🔊 Воспроизвести







Пути Господни неисповедимы, и в этом убеждает опыт русскоязычной литовской группы «Восток-7»!



Образованная в 2011-ом году в Вильнюсе и исполняющая (по мнению музыкантов) «альтернативу с элементами прогрессивного рока», команда существовала и действовала по обычным для раскрутки этапам: полупериодически выступала в различных клубах и принимала участие, пытаясь заявить о себе, на фестивалях в Литве и в сопредельных странах.



В 2015 году композиция «Весна» попала в десятку лучших песен «Русского радио Балтия», заняв шестое место. Годом позже в ротацию были добавлены песни «Ты встречаешь Рождество одна» и «Владивосток».



Казалось бы, вот и всё, что можно было бы достичь локальной группе, не желающей ради конъюнктуры изменить родному языку, но... Образованная в 2011-ом году в Вильнюсе и исполняющая (по мнению музыкантов) «альтернативу с элементами прогрессивного рока», команда существовала и действовала по обычным для раскрутки этапам: полупериодически выступала в различных клубах и принимала участие, пытаясь заявить о себе, на фестивалях в Литве и в сопредельных странах.В 2015 году композиция «Весна» попала в десятку лучших песен «Русского радио Балтия», заняв шестое место. Годом позже в ротацию были добавлены песни «Ты встречаешь Рождество одна» и «Владивосток».Казалось бы, вот и всё, что можно было бы достичь локальной группе, не желающей ради конъюнктуры изменить родному языку, но... Некий японский продюсер и издатель Токио Марри (Tokyo Marry) неожиданно заметил этот коллектив на платформе Soundcloud. С помощью студии звукозаписи «Bread&cake», песня «Владивосток» попала в сборник «No more girly» и была выпущена на CD в Японии.



При более плотном сотрудничестве с Токио Марри, родилась идея записать песню на японском языке. Называется она «雪が降ってほしい 綺麗だから», что в переводе означает «Я надеюсь, что пойдёт снег, потому что это прекрасно».



Теперь в планах у группы выпуск полноценного альбома в Японии, и, разумеется, гастрольный тур по Стране Восходящего Солнца!



Чудеса случаются!



Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Восток 7» — статья прочитана 262 раза Комментарии