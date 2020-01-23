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Дислоцированные в Литве военные НАТО готовят презентацию



Дислоцированные в Литве военные НАТО готовят презентацию для общественности и местных властей.

Союзники встретятся с руководством Шакяйского района, посетят гимназию, побывают на промышленных объектах, продемонстрируют свою технику, экипировку, сообщило Министерство обороны Литвы.

Военные также намерены ознакомиться с деятельности местных общин, историческими местами в округе, посетить военные кладбища.

В этом визите примут участие военные Подразделения интегрирования сил НАТО, боевые группы Передового базирования НАТО, батальона США, Второго подразделения Сил ополчения им. Дарюса и Гиренаса, представители Литовского союза стрелков.

В прошлом году по случаю 70-летия основания НАТО и 15-летия членства Литвы в Североатлантическом альянсе союзники посетили половину литовских муниципалитетов.

"День НАТО в регионе" организует Подразделение интегрирования сил НАТО в Литве, действующее с сентября 2015 года.
BNS
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: нато, Европа, базы
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 января, 15:30

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