Дислоцированные в Литве военные НАТО готовят презентацию 🔊 Воспроизвести



Дислоцированные в Литве военные НАТО готовят презентацию для общественности и местных властей.



Союзники встретятся с руководством Шакяйского района, посетят гимназию, побывают на промышленных объектах, продемонстрируют свою технику, экипировку, сообщило Министерство обороны Литвы.



Военные также намерены ознакомиться с деятельности местных общин, историческими местами в округе, посетить военные кладбища.



В этом визите примут участие военные Подразделения интегрирования сил НАТО, боевые группы Передового базирования НАТО, батальона США, Второго подразделения Сил ополчения им. Дарюса и Гиренаса, представители Литовского союза стрелков.



В прошлом году по случаю 70-летия основания НАТО и 15-летия членства Литвы в Североатлантическом альянсе союзники посетили половину литовских муниципалитетов.



"День НАТО в регионе" организует Подразделение интегрирования сил НАТО в Литве, действующее с сентября 2015 года. Дислоцированные в Литве военные НАТО готовят презентацию для общественности и местных властей.Союзники встретятся с руководством Шакяйского района, посетят гимназию, побывают на промышленных объектах, продемонстрируют свою технику, экипировку, сообщило Министерство обороны Литвы.Военные также намерены ознакомиться с деятельности местных общин, историческими местами в округе, посетить военные кладбища.В этом визите примут участие военные Подразделения интегрирования сил НАТО, боевые группы Передового базирования НАТО, батальона США, Второго подразделения Сил ополчения им. Дарюса и Гиренаса, представители Литовского союза стрелков.В прошлом году по случаю 70-летия основания НАТО и 15-летия членства Литвы в Североатлантическом альянсе союзники посетили половину литовских муниципалитетов."День НАТО в регионе" организует Подразделение интегрирования сил НАТО в Литве, действующее с сентября 2015 года. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Европа, базы География: Литва — статья прочитана 62 раза Комментарии