|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Дислоцированные в Литве военные НАТО готовят презентацию
Дислоцированные в Литве военные НАТО готовят презентацию для общественности и местных властей.
Союзники встретятся с руководством Шакяйского района, посетят гимназию, побывают на промышленных объектах, продемонстрируют свою технику, экипировку, сообщило Министерство обороны Литвы.
Военные также намерены ознакомиться с деятельности местных общин, историческими местами в округе, посетить военные кладбища.
В этом визите примут участие военные Подразделения интегрирования сил НАТО, боевые группы Передового базирования НАТО, батальона США, Второго подразделения Сил ополчения им. Дарюса и Гиренаса, представители Литовского союза стрелков.
В прошлом году по случаю 70-летия основания НАТО и 15-летия членства Литвы в Североатлантическом альянсе союзники посетили половину литовских муниципалитетов.
"День НАТО в регионе" организует Подразделение интегрирования сил НАТО в Литве, действующее с сентября 2015 года.
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|