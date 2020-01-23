Индекс осознания коррупции в Литве поднялся на 35 место 🔊 Воспроизвести



В 2019 году в рейтинге индекса осознания коррупции Литва поднялась на три места – страна получила 60 баллов из 100 возможных и 35 место среди 180 стран, сообщила в четверг международная неправительственная организация Transparency International.



Результаты Литвы впервые изменились с 2015 года. С этого периода по 2018 год страна получала 59 баллов.



Среди государств Евросоюза Литва в индексе заняла 15 место из 28, на первом месте в ЕС находится Дания с 87 баллами.



В этом индексе Эстония получила 74 балла и заняла 18 место (в прошлом году – 73 балла и 18 место), Латвия получила 56 баллов и 44 место (в прошлом году – 58 баллов и 41 место), Польша набрала 58 баллов и оказалась на 41 месте (в прошлом году – 60 баллов и 36 место). В 2019 году в рейтинге индекса осознания коррупции Литва поднялась на три места – страна получила 60 баллов из 100 возможных и 35 место среди 180 стран, сообщила в четверг международная неправительственная организация Transparency International.Результаты Литвы впервые изменились с 2015 года. С этого периода по 2018 год страна получала 59 баллов.Среди государств Евросоюза Литва в индексе заняла 15 место из 28, на первом месте в ЕС находится Дания с 87 баллами.В этом индексе Эстония получила 74 балла и заняла 18 место (в прошлом году – 73 балла и 18 место), Латвия получила 56 баллов и 44 место (в прошлом году – 58 баллов и 41 место), Польша набрала 58 баллов и оказалась на 41 месте (в прошлом году – 60 баллов и 36 место). По сообщению Transparency International , индекс осознания коррупции показывает, насколько успешно различные государства мира контролируют коррупцию.



Существующее положение оценивается конкретной цифрой от нуля до 100, в это шкале ноль означает абсолютно коррумпированную страну, а 100- совершенно прозрачную. Масштаб коррупции в публичном секторе и в политике оценивают эксперты разных сфер, лидеры бизнеса.



Организация напоминает, что в нынешней программе литовского правительства предусмотрено, что в 2020 году в оцениваемом индексе Литва получит 70 баллов.



Между тем, в утвержденной в 2015 году Национальной программе борьбы с коррупцией предусматривалось, что в 2019 году балл Литвы в этом индексе должен быть не менее 65. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, исследование, индекс География: Литва — статья прочитана 92 раза Комментарии