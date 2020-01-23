Литва повысила стоимость национальной визы до €120 🔊 Воспроизвести Правительство страны обосновало свое решение затратами труда, необходимыми в ходе консульских процедур



Фото Виктора Грецкаса,"Обзор"



Консульский сбор за выдачу национальной визы Литвы увеличен в два раза. Такое решение приняло в среду на своем заседании правительство республики.



"При обращении за получением литовской визы консульский сбор повышается с €60 до €120", - сообщила пресс-служба кабмина.



Данное решение обосновывается затратами труда, необходимыми в ходе консульских процедур. "Время, необходимое для рассмотрения и оформления визы, составляет от двух до трех часов, а средняя почасовая зарплата ответственных за это сотрудников составляет около €43", - поясняется в сообщении.



Дороже станет и выдача консульскими учреждениями Литвы шенгенской визы. Сбор за это увеличивается с €60 до €80. С €35 до €40 повышена также цена выдачи такой визы для детей в возрасте от шести до двенадцати лет. Консульский сбор за выдачу национальной визы Литвы увеличен в два раза. Такое решение приняло в среду на своем заседании правительство республики."При обращении за получением литовской визы консульский сбор повышается с €60 до €120", - сообщила пресс-служба кабмина.Данное решение обосновывается затратами труда, необходимыми в ходе консульских процедур. "Время, необходимое для рассмотрения и оформления визы, составляет от двух до трех часов, а средняя почасовая зарплата ответственных за это сотрудников составляет около €43", - поясняется в сообщении.Дороже станет и выдача консульскими учреждениями Литвы шенгенской визы. Сбор за это увеличивается с €60 до €80. С €35 до €40 повышена также цена выдачи такой визы для детей в возрасте от шести до двенадцати лет. ТАСС Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, стоимость, виза, национальная виза — статья прочитана 183 раза Комментарии