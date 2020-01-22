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Зеленский заявил об очень удобном моменте для вступления Украины в ЕС
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил об очень удобном моменте для вступления Украины в ЕС в связи с тем, что Великобритания намерена покинуть объединение, сообщает RT.
«Мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС», — цитирует УНИАН Зеленского.
Он заявил, что ЕС «также должен этого хотеть».
Президент подчеркнул, что вопрос заключается не в том, когда Украина вступит в Евросоюз, а в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе.
«Какое будет отношение к нашей стране, отношение как к мощному игроку, к равноправному игроку, к стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit (Великобритания. — RT), возможно, для Украины пришло время сделать enter», — отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что согласно данным опроса, проведённого фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива, более 60% украинцев поддерживают вступление своей страны в Евросоюз.
russian.rt.com
География: Украина
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