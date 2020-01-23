Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Zsolt Szigetvary



Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти. К такому выводу пришло министерство экономического развития по итогам анализа картины внешней торговли РФ в 2019 году, сообщает



Несмотря на то, что Вашингтон ввел санкции против Москвы, американские ограничительные меры против других стран, таких как и Иран и Венесуэла, способствовали увеличению физического экспорта российской сырой нефти.



Так, экспорт нефти в Турцию за 11 месяцев прошедшего года вырос в 4,5 раза из-за "переориентации ряда турецких нефтеперерабатывающих производств на российское сырье после возобновления американских санкций в отношении Ирана". После введения ограничительных мер против Венесуэлы поставки российской нефти в натуральном выражении в США выросли в три раза.



По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов. На США и Турцию пришлось около 5% российского нефтяного экспорта. Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти. К такому выводу пришло министерство экономического развития по итогам анализа картины внешней торговли РФ в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.Несмотря на то, что Вашингтон ввел санкции против Москвы, американские ограничительные меры против других стран, таких как и Иран и Венесуэла, способствовали увеличению физического экспорта российской сырой нефти.Так, экспорт нефти в Турцию за 11 месяцев прошедшего года вырос в 4,5 раза из-за "переориентации ряда турецких нефтеперерабатывающих производств на российское сырье после возобновления американских санкций в отношении Ирана". После введения ограничительных мер против Венесуэлы поставки российской нефти в натуральном выражении в США выросли в три раза.По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов. На США и Турцию пришлось около 5% российского нефтяного экспорта. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, нефть, санкции, поставки — статья прочитана 178 раз Комментарии