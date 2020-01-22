Новый ректор Вильнюсского университета 🔊 Воспроизвести



Ректором Вильнюсского университета избран декан Исторического факультета Римвидас Пятраускас, подтвердил BNS пресс-секретарь университета Эрвинас Спудис.



В среду Совет университета утвердил его на пост ректора с пятилетним сроком полномочий. В целом в конкурсе на пост главы старейшей высшей школы Литвы участвовали шесть кандидатов.



На этом посту Р. Петраускас сменит руководившего университетом пять лет Артураса Жукаускаса.



Избранный новым ректором Вильнюсского университета (ВУ) историк Римвидас Петраускас обещает стремиться к большему лидерству ВУ в общении с руководителями страны и другими политиками "о реальном приоритете науки и обучения".



"Следует обновить систему обучения, устранить организационные и финансовые препятствия для общения, межпредметности в науке, пересмотреть организацию управления в администрации, максимально повысить эффективность функций и упростить порядки. Четвертой целью является диалог с высшим руководством страны по приоритету науки и обучения, как мы вместе хотим это изменить", – сказал в среду BNS избранный ректор ВУ. Ректором Вильнюсского университета избран декан Исторического факультета Римвидас Пятраускас, подтвердил BNS пресс-секретарь университета Эрвинас Спудис.В среду Совет университета утвердил его на пост ректора с пятилетним сроком полномочий. В целом в конкурсе на пост главы старейшей высшей школы Литвы участвовали шесть кандидатов.На этом посту Р. Петраускас сменит руководившего университетом пять лет Артураса Жукаускаса.Избранный новым ректором Вильнюсского университета (ВУ) историк Римвидас Петраускас обещает стремиться к большему лидерству ВУ в общении с руководителями страны и другими политиками "о реальном приоритете науки и обучения"."Следует обновить систему обучения, устранить организационные и финансовые препятствия для общения, межпредметности в науке, пересмотреть организацию управления в администрации, максимально повысить эффективность функций и упростить порядки. Четвертой целью является диалог с высшим руководством страны по приоритету науки и обучения, как мы вместе хотим это изменить", – сказал в среду BNS избранный ректор ВУ. Он не исключает, что эти проблемы придется обсудить с президентом, премьером, министром образования и руководством сейма еще до его инаугурации, которая состоится 1 апреля.



Р. Петраускас также намерен поощрять международный аспект науки, однако выступает и за большее распространение научных результатов в стране.



"Мы должны научиться рассказывать обществу о том, что мы делаем в университете, мы должны найти подход к общественности – это наша задача. Впоследствии – убедить госведомства выделить нам средства там, где нам сопутствует успех, на наиболее прогрессивные сферы", – сказал он BNS в среду.



Историк считает, что ВУ должен стать "университетом, который расширяет границы цивилизации и горизонты мышления, переступая уровень национального университета, рождая и внедряя идеи и новые технологии во всех сферах".



Он сказал, что приходит на новый пост с тем, сплотить общество для этих целей.



Р. Петраускас также подчеркнул, что ВУ воспитывает политическую, культурную и социальную элиту страны, развивает науку высочайшего уровня, у университета есть амбиции "воздействовать своей академической компетенцией на общественное мнение и принятие решений".



Он также акцентировал недостаточность финансирования науки и обучения, которое почти в два раза отстает от среднего показателя в Евросоюзе. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, образование Ключевые слова: университет, назначение, ректор География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 144 раза Комментарии