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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Учиться в России
В рамках Программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, ежегодно предоставляются государственные стипендии на обучение в российских вузах.
С 10 января по 10 марта 2020 года открыта регистрация для участия в конкурсе на бесплатное обучение в российских вузах в рамках квоты правительства РФ на 2020/2021 учебный год.
Кандидаты должны представить документы в электронном виде: зарегистрироваться на сайте EDU.RS.GOV.RU и до 10 марта 2020 г. документы необходимо отсканировать и загрузить в формате PDF на данном сайте.
На сайте EDU.RS.GOV.RU - подробная информация о правилах приёма в высшие учебные заведения РФ.
Кандидаты должны также представить документы (бумажный вариант) в Общественную комиссию при Посольстве Российской Федерации в Литовской Республике – до 10 марта 2020 года.
Подробная информация - на сайте rusmir.lt.
"Обзор"
Категории: образование
Ключевые слова: образование
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202
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