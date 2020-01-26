Учиться в России 🔊 Воспроизвести О начале приёма документов для участия в конкурсе на обучение в высших образовательных учреждениях России в 2020/2021 учебном году.



В рамках Программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, ежегодно предоставляются государственные стипендии на обучение в российских вузах.



С 10 января по 10 марта 2020 года открыта регистрация для участия в конкурсе на бесплатное обучение в российских вузах в рамках квоты правительства РФ на 2020/2021 учебный год.



Кандидаты должны представить документы в электронном виде: зарегистрироваться на сайте EDU.RS.GOV.RU и до 10 марта 2020 г. документы необходимо отсканировать и загрузить в формате PDF на данном сайте.



На сайте EDU.RS.GOV.RU - подробная информация о правилах приёма в высшие учебные заведения РФ.



Кандидаты должны также представить документы (бумажный вариант) в Общественную комиссию при Посольстве Российской Федерации в Литовской Республике – до 10 марта 2020 года.



Подробная информация - на сайте rusmir.lt. В рамках Программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, ежегодно предоставляются государственные стипендии на обучение в российских вузах.С 10 января по 10 марта 2020 года открыта регистрация для участия в конкурсе на бесплатное обучение в российских вузах в рамках квоты правительства РФ на 2020/2021 учебный год.Кандидаты должны представить документы в электронном виде: зарегистрироваться на сайте EDU.RS.GOV.RU и до 10 марта 2020 г. документы необходимо отсканировать и загрузить в формате PDF на данном сайте.На сайте EDU.RS.GOV.RU - подробная информация о правилах приёма в высшие учебные заведения РФ.Кандидаты должны также представить документы (бумажный вариант) в Общественную комиссию при Посольстве Российской Федерации в Литовской Республике – до 10 марта 2020 года. "Обзор" Категории: образование Ключевые слова: образование Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202 — статья прочитана 150 раз Комментарии