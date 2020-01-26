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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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К нам приехал «Ревизор»
При поддержке Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике 19 января в Русском драматическом театре Вильнюса при аншлаге состоялся показ гоголевской комедии «Ревизор» в постановке знаменитого режиссёра и театрального деятеля Николая Пинигина.
Блестящая игра талантливых актёров и сатирическая атмосфера спектакля никого не оставили равнодушным. Белорусскому коллективу удалось передать всю остроту и юмор пьесы, а благодарная публика не смогла скрыть своего восторга. Неоднократно актёрская игра награждалась бурными аплодисментами.
Великолепно играли все, а исполнявшие главные роли Народный артист Республики Беларусь Виктор Манаев (Городничий) и Павел Харланчук-Южаков (Хлестаков) и вовсе покорили зрителей.
После окончания спектакля директор Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова тепло поблагодарила гостей из Беларуси за чудесный вечер.
Спектакль также посетили Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко, представители бизнеса и творческой интеллигенции Литвы.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Ревизор
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202
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