К нам приехал «Ревизор» 🔊 Воспроизвести В сентябре 2020 года белорусский Национальный академический театр имени Янки Купалы отметит своё 100-летие. В рамках этого события Купаловский театр проводит гастрольный тур по соседним с Беларусью странам, и Литва в этом списке стала первой!



При поддержке Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике 19 января в Русском драматическом театре Вильнюса при аншлаге состоялся показ гоголевской комедии «Ревизор» в постановке знаменитого режиссёра и театрального деятеля Николая Пинигина.



Блестящая игра талантливых актёров и сатирическая атмосфера спектакля никого не оставили равнодушным. Белорусскому коллективу удалось передать всю остроту и юмор пьесы, а благодарная публика не смогла скрыть своего восторга. Неоднократно актёрская игра награждалась бурными аплодисментами.



Великолепно играли все, а исполнявшие главные роли Народный артист Республики Беларусь Виктор Манаев (Городничий) и Павел Харланчук-Южаков (Хлестаков) и вовсе покорили зрителей.



После окончания спектакля директор Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова тепло поблагодарила гостей из Беларуси за чудесный вечер.



Спектакль также посетили Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко, представители бизнеса и творческой интеллигенции Литвы. При поддержке Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике 19 января в Русском драматическом театре Вильнюса при аншлаге состоялся показ гоголевской комедии «Ревизор» в постановке знаменитого режиссёра и театрального деятеля Николая Пинигина.Блестящая игра талантливых актёров и сатирическая атмосфера спектакля никого не оставили равнодушным. Белорусскому коллективу удалось передать всю остроту и юмор пьесы, а благодарная публика не смогла скрыть своего восторга. Неоднократно актёрская игра награждалась бурными аплодисментами.Великолепно играли все, а исполнявшие главные роли Народный артист Республики Беларусь Виктор Манаев (Городничий) и Павел Харланчук-Южаков (Хлестаков) и вовсе покорили зрителей.После окончания спектакля директор Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова тепло поблагодарила гостей из Беларуси за чудесный вечер.Спектакль также посетили Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко, представители бизнеса и творческой интеллигенции Литвы. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Ревизор Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202 — статья прочитана 157 раз Комментарии