Главная >> Новости >> культура >> К нам приехал «Ревизор»

К нам приехал «Ревизор»

В сентябре 2020 года белорусский Национальный академический театр имени Янки Купалы отметит своё 100-летие. В рамках этого события Купаловский театр проводит гастрольный тур по соседним с Беларусью странам, и Литва в этом списке стала первой!

При поддержке Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике 19 января в Русском драматическом театре Вильнюса при аншлаге состоялся показ гоголевской комедии «Ревизор» в постановке знаменитого режиссёра и театрального деятеля Николая Пинигина.

Блестящая игра талантливых актёров и сатирическая атмосфера спектакля никого не оставили равнодушным. Белорусскому коллективу удалось передать всю остроту и юмор пьесы, а благодарная публика не смогла скрыть своего восторга. Неоднократно актёрская игра награждалась бурными аплодисментами.

Великолепно играли все, а исполнявшие главные роли Народный артист Республики Беларусь Виктор Манаев (Городничий) и Павел Харланчук-Южаков (Хлестаков) и вовсе покорили зрителей.

После окончания спектакля директор Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова тепло поблагодарила гостей из Беларуси за чудесный вечер.

Спектакль также посетили Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко, представители бизнеса и творческой интеллигенции Литвы.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Ревизор
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202
статья прочитана 157 раз
добавлена сегодня, 26 января, 10:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка