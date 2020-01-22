Загрузка... Сборная России победила в медальном зачете юношеской Олимпиады-2020 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Григорий Сысоев



Сборная России впервые в истории заняла первое место в медальном зачете зимней юношеской Олимпиады, победив на Играх в Лозанне, сообщает



В последний день юношеских Игр-2020 сборная России завоевала рекордное для себя десятое золото благодаря успеху хоккеистов, победивших в финале команду США со счетом 4:0.



Сборная России стала первой в медальном зачете юношеской Олимпиады в Лозанне с 10 золотыми, 11 серебряными и 8 бронзовыми наградами, установив собственный рекорд по количеству медалей на зимних юношеских Играх (29). Второе место заняла сборная Швейцарии (10-6-8), третье - Японии (9-7-1).



Зимние юношеские Олимпийские игры проходили в третий раз. В 2012 году сборная России завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей, в 2016 году - 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Сборная России впервые в истории заняла первое место в медальном зачете зимней юношеской Олимпиады, победив на Играх в Лозанне, сообщает РИА Новости В последний день юношеских Игр-2020 сборная России завоевала рекордное для себя десятое золото благодаря успеху хоккеистов, победивших в финале команду США со счетом 4:0.Сборная России стала первой в медальном зачете юношеской Олимпиады в Лозанне с 10 золотыми, 11 серебряными и 8 бронзовыми наградами, установив собственный рекорд по количеству медалей на зимних юношеских Играх (29). Второе место заняла сборная Швейцарии (10-6-8), третье - Японии (9-7-1).Зимние юношеские Олимпийские игры проходили в третий раз. В 2012 году сборная России завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей, в 2016 году - 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Загрузка... rsport.ria.ru Категории: спорт, в мире Ключевые слова: олимпиада, медали, юноши — статья прочитана 138 раз Комментарии