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Сборная России победила в медальном зачете юношеской Олимпиады-2020
Сборная России впервые в истории заняла первое место в медальном зачете зимней юношеской Олимпиады, победив на Играх в Лозанне, сообщает РИА Новости.
В последний день юношеских Игр-2020 сборная России завоевала рекордное для себя десятое золото благодаря успеху хоккеистов, победивших в финале команду США со счетом 4:0.
Сборная России стала первой в медальном зачете юношеской Олимпиады в Лозанне с 10 золотыми, 11 серебряными и 8 бронзовыми наградами, установив собственный рекорд по количеству медалей на зимних юношеских Играх (29). Второе место заняла сборная Швейцарии (10-6-8), третье - Японии (9-7-1).
Зимние юношеские Олимпийские игры проходили в третий раз. В 2012 году сборная России завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей, в 2016 году - 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград.
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rsport.ria.ru
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