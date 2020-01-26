«Tele2» объявляет распродажу: смартфоны – до 220 евро дешевле, планшеты – всего от 1 евро 🔊 Воспроизвести



Как и каждый год, «Tele2» начинает новый календарный год отличными предложениями распродажи. На сей раз они касаются телефонов и планшетов – сейчас их в салонах оператора и в интернет-магазине www.tele2.lt можно приобрести на особенно привлекательных условиях.



«Начало года традиционно знаменуют скидки и распродажи. Поэтому тем, кто хочет сэкономить и обновить свой смартфон или планшет, сейчас самое время начать присматриваться к этим устройствам, поскольку на многие из них мы подготовили немало особенно хороших предложений», – сказал Пятрас Масюлис, генеральный директор «Tele2».



Скидки на смартфоны - и с планом, и с оплатой сразу



Сейчас приобрести новый смартфон в салоне «Tele2» или на интернет-сайте особенно выгодно – можно сэкономить почти 220 евро, а скидки действуют как при оформлении договора на 24 мес. с любым платёжным планом оператора, который объявляется на www.tele2.lt, так и при покупке телефонов без договора и оплате всей суммы сразу. «Начало года традиционно знаменуют скидки и распродажи. Поэтому тем, кто хочет сэкономить и обновить свой смартфон или планшет, сейчас самое время начать присматриваться к этим устройствам, поскольку на многие из них мы подготовили немало особенно хороших предложений», – сказал Пятрас Масюлис, генеральный директор «Tele2».Сейчас приобрести новый смартфон в салоне «Tele2» или на интернет-сайте особенно выгодно – можно сэкономить почти 220 евро, а скидки действуют как при оформлении договора на 24 мес. с любым платёжным планом оператора, который объявляется на www.tele2.lt, так и при покупке телефонов без договора и оплате всей суммы сразу. Поторопиться воспользоваться распродажей особенно стоило бы поклонникам смартфонов «Huawei». Те, кто мечтает о модели «P30 Pro», этот особенно лёгкий, весом всего 165 граммов, яркой расцветки смартфон со 128 GB внутренней памяти, сейчас смогут приобрести на 220 евро дешевле (сравнительная цена на эти телефоны была установлена с 10 октября по 11 ноября 2019 г.).



Сэкономят деньги и те, кто в период действия этого предложения приобретёт смартфон «Huawei P Smart 2019». Остановить свой выбор на нём стоит тем, кто ищет более компактную и более лёгкую модель. Телефон этой модели не только легко справится со всеми ежедневными задачами, но и удивит своей интуитивностью, яркостью и высококачественной камерой.



Для модели «Redmi 8T» от производителя «Xiaomi» с памятью 64 GB также подготовлено предложение. Этот, дополненный четырёхкратной задней камерой, отличающийся изысканным дизайном телефон сейчас можно купить по ещё более низкой цене. Смартфон с мощной батареей и процессором «Snapdragon 655» особенно подходит тем, кто нуждается в мощном и скоростном телефоне.



Предложения «Tele2» должны заинтересовать и почитателей «Samsung». Нынче на очень выгодных условиях можно приобрести только в прошлом году появившийся эксклюзивный по качеству флагман «Galaxy S10» с памятью 128 GB и тройной камерой. А ищущим телефон эконом-класса стоило бы выбрать стильную и универсальную модель «Galaxy A40».



Хорошие новости подготовлены и для фанатов телефонов «Apple» - в распродаже участвуют аж четыре модели этого производителя. Одна из них – с особенно ярким экраном диагональю 5,8 дюйма «Super Retina», а также «iPhone XS», с роскошным по дизайну стальным корпусом.



Есть предложения и для желающих приобрести красочный «iPhone Xr», а также многие из моделей уже полюбившихся смартфонов «iPhone 7» или «iPhone 8».



И это ещё не всё – на распродаже найдёте и многие другие модели смартфонов. Подробнее о них, а также об условиях скидок, оплате и правилах можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или позвонив по тел. 117.



На телефоны дополнительно применяется одноразовый платёж за носитель информации. Время акции и количество устройств – ограничено.



Вместе с «Tele2 Laisvas internetas» - планшет всего за 1 евро



Сюрпризов заготовлено ещё больше. Тем, кто мечтает о новом планшете, долго ждать тоже не стоит – сейчас цены на них в салонах «Tele2» и интернет-магазине начинаются всего с 1 евро!



А выбрать, действительно, есть из чего – заманчивые предложения подготовлены на различные модели планшетов от «Apple», «Samsung» и «Huawei».



Предложение действительно при приобретении планшетного компьютера вместе с планом «Tele2 Laisvas internetas» с неограниченным количеством GB (за 17,90 евро/мес.), а также с модемом (начальный взнос - 1 евро, месячная плата - 2 евро/мес.) и при заключении договора на 24 мес.



К планшетам дополнительно применяется одноразовый платёж за носитель информации. Обо всех участвующих в распродаже моделях планшетов, условиях скидок, плате и правилах вы узнаете на сайте



www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или позвонив по тел. 117. Время акции и количество устройств – ограничено. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202 — статья прочитана 92 раза Комментарии