Наша известность – всё выше

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Вильнюс выделит на свою новую рекламную кампанию в Соединённом Королевстве, которое вскоре перестанет быть частью Евросоюза, и в Германии почти 97 тыс. евро (с НДС).



Агентство развития туризма и бизнеса «Go Vilnius» 30 декабря подписало договор с зарегистрированной в Англии компанией «A Marr & Associates Ltd», сообщается на центральном литовском портале публичных закупок.



«Вскоре стартует новая кампания по повышению известности Вильнюса, которую мы представим в феврале. (...). Частью новой кампании станет и реклама в Соединённом Королевстве и Германии, ради которой и заключён этот договор», – комментировала BNS директор «Go Vilnius» Инга Романовскене.



По её словам, реклама стартует в феврале, когда люди планируют поездки текущего года. Агентство развития туризма и бизнеса «Go Vilnius» 30 декабря подписало договор с зарегистрированной в Англии компанией «A Marr & Associates Ltd», сообщается на центральном литовском портале публичных закупок.«Вскоре стартует новая кампания по повышению известности Вильнюса, которую мы представим в феврале. (...). Частью новой кампании станет и реклама в Соединённом Королевстве и Германии, ради которой и заключён этот договор», – комментировала BNS директор «Go Vilnius» Инга Романовскене.По её словам, реклама стартует в феврале, когда люди планируют поездки текущего года. «Мы стремимся к тому, чтобы в поле зрения оказался Вильнюс как привлекательное туристическое направление», – пояснила И. Романовскене.



Она утверждает, что Вильнюс хотел бы привлечь и больше туристов из Италии, Израиля и Польши.



Вильнюс будет рекламироваться в зарубежных социальных сетях, на туристических выставках, у журналистов и «инфлюэнсеров» (этим мудрёным словом называют блогеров, пользователей социальных сетей, потенциально способных повлиять на мнения и поведение целевой аудитории того или иного рекламодателя, сотрудничающих с рекламодателями и производителями какой-либо продукции с целью её продвижения) из упомянутых выше стран, которых литовские ведомства в рамках ознакомительных поездок привезут в литовскую столицу.



А как известно, как только о Вильнюсе в мире узнает больше народу, то сразу же к нам хлынет поток туристов и инвесторов, которые не испугаются находящейся неподалёку Белорусской АЭС. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202 — статья прочитана 165 раз Комментарии