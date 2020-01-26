BETA: в 2019 г. было обновлено более 300 многоквартирных домов 🔊 Воспроизвести Реновация в Литве Фото из архива BETA Агентство энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra/BETA), администрирующее программу модернизации многоквартирных домов, объявляет, что за минувший год было реновировано более 300 многоквартирных домов, или 9 тыс. квартир.



«Всего с 2013 г. в Литве обновлено уже более 2400 многоквартирных домов, или 70 тыс. квартир. На сегодняшний день в стране ещё ведутся работы по модернизации 430 многоквартирных домов, а почти в 1000 многоквартирных домов, где на это получено одобрение жильцов, вскоре начнутся реновационные работы», - утверждает директор BETA Валюс Сярбента.



По его словам, результаты последних лет раскрывают важные аспекты реновации: прежде всего, рост числа жителей, желающих обновить свой многоквартирный дом, показывает не только ежегодно увеличивающееся количество получаемых BETA заявок, но и результаты проведённого в конце 2019 г. агентством «Spinter tyrimai» опроса общественного мнения - целых 77 проц. жителей хотели бы обновить свой многоквартирный дом. «Всего с 2013 г. в Литве обновлено уже более 2400 многоквартирных домов, или 70 тыс. квартир. На сегодняшний день в стране ещё ведутся работы по модернизации 430 многоквартирных домов, а почти в 1000 многоквартирных домов, где на это получено одобрение жильцов, вскоре начнутся реновационные работы», - утверждает директор BETA Валюс Сярбента.По его словам, результаты последних лет раскрывают важные аспекты реновации: прежде всего, рост числа жителей, желающих обновить свой многоквартирный дом, показывает не только ежегодно увеличивающееся количество получаемых BETA заявок, но и результаты проведённого в конце 2019 г. агентством «Spinter tyrimai» опроса общественного мнения - целых 77 проц. жителей хотели бы обновить свой многоквартирный дом. «Более того, пример соседей наглядно побуждает жильцов активно участвовать в подаче заявок на реновацию жилья. Люди отмечают явные результаты обновления места проживания, то, как уменьшились затраты на отопление и улучшилось привычное окружение», - делится наблюдениями директор BETA Валюс Сярбента.



Однако, по его мнению, хотя есть чему порадоваться, наблюдаются и тревожные тенденции, наихудшая из которых – это нехватка мощностей строительных организаций. Впрочем, сейчас ведётся активный поиск решений этой проблемы.



Маленькие самоуправления – самые активные



При рассмотрении результатов 2019 года во всех самоуправлениях становится очевидно, что процессы реновации всё большее ускорение получают в небольших самоуправлениях страны. Например, в прошлом году в самоуправлении Зарасайского района было обновлено 17 многоквартирных домов, в Биржай – 12, в Йонавском и Таурагском районных самоуправлениях – по 11 домов.



Между тем крупные города страны в 2019 году несколько замедлили темп – в Каунасе было обновлено 19 многоквартирных домов, Вильнюсе – 15, Клайпеде – 8.



«Интересно, что небольшие самоуправления, например Зарасайское, в прошлом году обновило около 10 проц. энергетически неэффективных многоквартирных домов в городе, а крупные города отстают, им следовало бы значительно подтянуться», – говорит В.Сярбента.



BETA напоминает – заявку на большую реновацию можно подать до 31 января



Агентство энергоэффективности в жилом секторе (BETA) напоминает, что в региональных подразделениях в настоящее время принимаются заявки жильцов многоквартирных домов на большую реновацию.



В зависимости от инвестиций в модернизацию дома обновлённый многоквартирный дом в среднем сберегает 50-60 проц. энергии, используемой на отопление здания, и по энергетической эффективности достигает уровня не менее класса С.



Приём заявок на комплексную реновацию многоквартирного дома проводится до 31 января 2020 г. "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202 — статья прочитана 29 раз Комментарии