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Судно с нефтью для Беларуси зайдет в Клайпедский порт в четверг



Судно с 80 тыс. тонн норвежской нефти для Беларуси по причине плохих погодных условий не зайдет в Клайпедский порт в среду. В порт судно должно зайти в четверг утром, сообщила пресс-секретарь порта Довиле Рингис.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями судно не будет введено в Клайпедский порт. Планируется сделать это завтра, около 8 часов утра", – отметила Д. Рингис в пресс-релизе.

По данным портала marinetraffic.com судно Breiviken сейчас находится рядом с Клайпедомй и ждет разрешения зайти в порт.

Breiviken доставит около 80 тыс. тонн сырьевой нефти, предназначенной для белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан".

Нефть будет погружена в железнодорожные цистерны через терминал Klaipedos nafta, а до белорусской границы ее доставит LG Cargo, являющееся дочерним предприятием литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.
Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), хотя с 4 января поставки были частично возобновлены.

Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.

Во вторник белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через Балтийские страны и Украину.

В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.

В понедельник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва может предложить Беларуси альтернативу импорта как нефти, так и газа, из России. Вопросы поставок энергоресурсов министр планирует обсудить во время визита в Минск, который состоится в начале февраля.
BNS
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, порты
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добавлена сегодня, 22 января, 18:00

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