Судно с нефтью для Беларуси зайдет в Клайпедский порт в четверг 🔊 Воспроизвести



Судно с 80 тыс. тонн норвежской нефти для Беларуси по причине плохих погодных условий не зайдет в Клайпедский порт в среду. В порт судно должно зайти в четверг утром, сообщила пресс-секретарь порта Довиле Рингис.



"В связи с неблагоприятными погодными условиями судно не будет введено в Клайпедский порт. Планируется сделать это завтра, около 8 часов утра", – отметила Д. Рингис в пресс-релизе.



По данным портала marinetraffic.com судно Breiviken сейчас находится рядом с Клайпедомй и ждет разрешения зайти в порт.



Breiviken доставит около 80 тыс. тонн сырьевой нефти, предназначенной для белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан".



Нефть будет погружена в железнодорожные цистерны через терминал Klaipedos nafta, а до белорусской границы ее доставит LG Cargo, являющееся дочерним предприятием литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai. Судно с 80 тыс. тонн норвежской нефти для Беларуси по причине плохих погодных условий не зайдет в Клайпедский порт в среду. В порт судно должно зайти в четверг утром, сообщила пресс-секретарь порта Довиле Рингис."В связи с неблагоприятными погодными условиями судно не будет введено в Клайпедский порт. Планируется сделать это завтра, около 8 часов утра", – отметила Д. Рингис в пресс-релизе.По данным портала marinetraffic.com судно Breiviken сейчас находится рядом с Клайпедомй и ждет разрешения зайти в порт.Breiviken доставит около 80 тыс. тонн сырьевой нефти, предназначенной для белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан".Нефть будет погружена в железнодорожные цистерны через терминал Klaipedos nafta, а до белорусской границы ее доставит LG Cargo, являющееся дочерним предприятием литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai. Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), хотя с 4 января поставки были частично возобновлены.



Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.



Во вторник белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через Балтийские страны и Украину.



В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.



В понедельник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва может предложить Беларуси альтернативу импорта как нефти, так и газа, из России. Вопросы поставок энергоресурсов министр планирует обсудить во время визита в Минск, который состоится в начале февраля. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, порты — статья прочитана 174 раза Комментарии