Не будем учить детей языку ненависти 🔊 Воспроизвести



Оценивая события прошедшего дня, услышанные новости, или реагируя на происходящее вокруг, мы можем даже не чувствовать, как незаметно переходим на язык ненависти. Такое происходит, потому что в нашем обществе всё ещё довольно часто принято руководствоваться стереотипами. Одни из самых живучих касаются гендерных ролей.



По словам заведующей Отделом мониторинга и экспертизы публичной информации Службы инспектора журналистской этики (СИЖЭ) Алёны Гайдарович, даже исследования подтверждают, что ещё очень многие представители общества оценивают роли мужчины и женщины в семье и социуме, исходя из представлений столетней давности.



Что женщина «должна»?



Результаты опроса, проведённого в прошлом году Службой контролёра по равным правам, показали, что всё ещё большая часть общества оценивает роль женщины в семье достаточно традиционно – она просто обязана думать о потребностях мужа. С утверждением, что долг жены – обеспечивать быт мужа, согласны более половины жителей Литвы (58 проц.). По словам заведующей Отделом мониторинга и экспертизы публичной информации Службы инспектора журналистской этики (СИЖЭ) Алёны Гайдарович, даже исследования подтверждают, что ещё очень многие представители общества оценивают роли мужчины и женщины в семье и социуме, исходя из представлений столетней давности.Результаты опроса, проведённого в прошлом году Службой контролёра по равным правам, показали, что всё ещё большая часть общества оценивает роль женщины в семье достаточно традиционно – она просто обязана думать о потребностях мужа. С утверждением, что долг жены – обеспечивать быт мужа, согласны более половины жителей Литвы (58 проц.). 4 из 10 опрошенных думают, что заниматься любовью с мужем входит в обязанности жены. С этим чаще не согласны женщины, однако целая половина из них думают, что это – долг.



«Такой взгляд формирует крайне чёткую позицию относительно места женщины в обществе и семье, а это программирует и дальнейшее отношение к женской деятельности за пределами дома, к её равным правам. Человек, имеющий такие стереотипные убеждения, прочитав о достижениях женщины или её сопротивлении навязываемым ролям, может отреагировать агрессивно. Речь не идёт о насилии – достаточно почитать, какими словами выражается реакция в комментариях под статьями или в социальной сети Facebook. Именно так, к слову, и случилось после объявления опроса – уже сами упоминаемые в нём данные вызвали всплеск негативной реакции», – говорит А.Гайдарович.



Отношение передаётся и детям



Тот же опрос демонстрирует, что общество не всегда понимает, что неуважение может начинаться с невинного, на первый взгляд, поведения. Например, почти половина опрошенных полагают, что, если мальчики дёргают девочек за косички, задирают им юбки или вытворяют что-либо в этом роде, это всего лишь является признаком невинного проявления внимания.



Противоположное мнение высказали столько же респондентов – 45 проц. Остальные 10 проц. не знают, насколько это плохо или хорошо.



По словам юриста СИЖЭ, это всего лишь один небольшой пример, как неуважительное отношение к женщине передаётся из поколения в поколение.



«Если мы не прививаем своим детям другой взгляд, нечего удивляться тому, что каждое поколение взращивает поборников языка ненависти. И крайне опасно то, что эти люди зачастую даже не понимают, что их неуважение к противоположному полу превращается в язык насмешек, а впоследствии – и в язык ненависти», – утверждает А.Гайдарович.



Юрист говорит, что ситуацию способна изменить только открытая реакция на неприятные высказывания. Она полагает, что не все люди имеют возможность учиться, интересоваться. Помочь им можно, только обратив внимание на неуместные намёки о бабьем месте и подобных вещах. Не нужно быть специалистом по языку ненависти – достаточно отреагировать сразу же при появлении ощущения, что человек бросается намёками о женщинах в негативном контексте.



Как себя вести, заметив подобные случаи?



Представители СИЖЭ утверждают, что на замеченные проявления языка ненависти в информационном пространстве (в комментариях новостных порталов, в социальной среде, в других местах), просто необходимо реагировать. «Чем больше проявляется равнодушия к неуместным публичным заявлениям или комментариям, тем меньше внимания уделяется превенции распространения языка ненависти. Поэтому мы просим всех заметивших похожие проявления языка ненависти не только сообщать о них нам, но и обращаться в редакции порталов, которые публикуют подобные тексты. Так же следует поступать и с комментариями в социальных сетях», – призывает А.Гайдарович.



Что такое язык ненависти?



Это речь, устная и письменная, жесты или любой другой инструмент вербальной и невербальной коммуникации, посредством которого отдельные лица или социальные группы подвергаются дискриминации по следующим признакам: раса, вероисповедание, этническое или национальное происхождение, пол, недуг, сексуальная ориентация или половая принадлежность.



Что такое разжигание ненависти?



Разжигание ненависти – это публичное распространение (в устной, письменной форме) информации (идей, мнений, заведомо ложных фактов), несущей в себе издевательства, оскорбления, поощрение ненависти, подстрекательство к дискриминации, насилию, физической расправе с группой людей или принадлежащими к ней отдельными людьми по причине их возраста, пола, сексуальной ориентации, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, веры, убеждений или взглядов.



Свобода слова и язык ненависти



В Конституции Литовской Республики закреплено положение о том, что человек вправе иметь свои убеждения и свободно их выражать. Однако Конституция также предусматривает, что свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – национальной, расовой, религиозной или социальной ненавистью, насилием и разжиганием дискриминации, с клеветой и дезинформацией.



Публикация финансируется в рамках Программы соблюдения прав, равенства и гражданства Евросоюза 2014–2020 г. В данной публикации выражается мнение автора, на которого ложится вся ответственность за содержание. Европейская Комиссия не принимает на себя никакой ответственности за возможное использование представленной здесь информации. Служба инспектора по журналистской этике , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: пропаганда Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202 — статья прочитана 131 раз Комментарии