Тут пришла тётя Вера... И вспомнила не только о футболе 🔊 Воспроизвести



- Ну, каковы перспективы твоего любимого футбола на каунасском стадионе? Сможешь ещё в этом году поехать на церемонию его открытия? – поинтересовалась у меня соседка, человек, вообще-то, очень далёкий от спорта.



- Трудно сказать: может, и повезёт, и я смогу ещё в этом году посмотреть на 15-тысячный новёхонький стадион, но уж точно не в апреле-мае, как планировалось вначале. Но вы же наверняка не о самом стадионе хотели бы поговорить, - изобразил я из себя ходячий рентгеновский аппарат.



- Растёшь прямо-таки на глазах! – похвалила меня тётя Вера. – Футбол меня действительно не очень, мягко говоря, интересует. Впрочем, ты и так об этом знаешь. Меня в истории с полусотней турецких строителей, которые обновляли каунасский стадион и которым турецкая строительная компания не выплачивала зарплату несколько месяцев, заинтересовало совершенно другое. Меня поразило то, что Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) предупредил литовский профсоюз имени Первого мая, который представлял в Литве интересы турецких строителей, что событиями в Каунасе интересуются российские СМИ и что в связи с этим возможны всяческие провокации со стороны российских журналистов. Мол, ничего россиянам не говорите, а как только с вами свяжется кто-то подозрительный, сразу же сообщайте нам об этом, - сказала соседка. – Тебе как журналисту это должно быть интересно. - Ну, каковы перспективы твоего любимого футбола на каунасском стадионе? Сможешь ещё в этом году поехать на церемонию его открытия? – поинтересовалась у меня соседка, человек, вообще-то, очень далёкий от спорта.- Трудно сказать: может, и повезёт, и я смогу ещё в этом году посмотреть на 15-тысячный новёхонький стадион, но уж точно не в апреле-мае, как планировалось вначале. Но вы же наверняка не о самом стадионе хотели бы поговорить, - изобразил я из себя ходячий рентгеновский аппарат.- Растёшь прямо-таки на глазах! – похвалила меня тётя Вера. – Футбол меня действительно не очень, мягко говоря, интересует. Впрочем, ты и так об этом знаешь. Меня в истории с полусотней турецких строителей, которые обновляли каунасский стадион и которым турецкая строительная компания не выплачивала зарплату несколько месяцев, заинтересовало совершенно другое. Меня поразило то, что Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) предупредил литовский профсоюз имени Первого мая, который представлял в Литве интересы турецких строителей, что событиями в Каунасе интересуются российские СМИ и что в связи с этим возможны всяческие провокации со стороны российских журналистов. Мол, ничего россиянам не говорите, а как только с вами свяжется кто-то подозрительный, сразу же сообщайте нам об этом, - сказала соседка. – Тебе как журналисту это должно быть интересно. - Честно говоря, я тоже очень удивился, услышав эту новость, - признался я. – Как можно давать объективную информацию, если ты не можешь выяснить все обстоятельства непосредственно у самих участников события? Может, тогда сразу предупредить всех жителей Литвы, что право давать все комментарии от их имени они должны передать работникам нашего ДГБ?



- А я вот, знаешь, просто подумала о том, что было бы, если бы в советское время КГБ предупредил всех, к кому могут обратиться западные журналисты, всяких там диссидентов, а их ведь, оказывается, было немало, что стоит предостерегаться дачи «показаний» иностранным СМИ. Как бы на это отреагировал демократический Запад? – задумчиво произнёс народный политолог.



- Ну, с Советским Союзом нашу нынешнюю страну сравнивать уж точно не стоит, - заметил я снисходительно.



- Это почему же? – удивилась собеседница.



- Так у нас нынче никаких диссидентов-то нет!



- Ну да! У нас есть только те, кто поддерживает «генеральную линию», и те, кого называют чуть ли не маргиналами. А нередко и – без «чуть». Их легко узнать по наклеенным на них ярлыкам «пособник Кремля», - продолжила тётя Вера. – И мне кажется, очень символично, что вслед за предложением президента Гитанаса Науседы прописать в Законе о разведке право сотрудников разведведомств вызывать граждан на превентивные беседы и принимать прочие «превентивные меры», появилось сообщение о «каунасском» предостережении литовскому профсоюзу.



,



Вильнюс Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202 — статья прочитана 115 раз Комментарии