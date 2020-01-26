В расчёты вкралась ошибочка 🔊 Воспроизвести



Уже по названию конференции несложно догадаться, «под кого» она была задумана: нынешний лидер Литвы вот уже несколько месяцев активно пропагандирует идею «государства благосостояния», которая должна и сплотить литовский народ ради достижения такой замечательной цели, и указать на главные приоритеты нашей страны в обозримом будущем.



Многие из тех, кто был в курсе предстоящей конференции, ожидали дежурных тезисов о том, что «мы все, как один» должны уменьшать пропасть между нашими самыми нищими согражданами и сливками общества, благодаря которым средние доходы по стране не выглядят такими уж ужасными. В минувшую пятницу президент Литвы Гитанас Науседа в университете Витаутаса Великого в рамках конференции «Контуры государства благосостояния в Литве» выступил с докладом (с полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте lrp.lt).Уже по названию конференции несложно догадаться, «под кого» она была задумана: нынешний лидер Литвы вот уже несколько месяцев активно пропагандирует идею «государства благосостояния», которая должна и сплотить литовский народ ради достижения такой замечательной цели, и указать на главные приоритеты нашей страны в обозримом будущем.Многие из тех, кто был в курсе предстоящей конференции, ожидали дежурных тезисов о том, что «мы все, как один» должны уменьшать пропасть между нашими самыми нищими согражданами и сливками общества, благодаря которым средние доходы по стране не выглядят такими уж ужасными. Однако президент сумел удивить этих «многих».



«Пришло время сказать, что мы допустили ошибку, разрешив развиваться экономике по принципам и в условиях Дикого Запада в течение долгого времени. Там, где господствуют те, кто лучше вооружён и у кого больше знакомых, не остаётся места небольшим, слабым и думающим о всеобщем благе», – сказал 17 января Г.Науседа.



По мнению президента, социальное разобщение появилось от того, что общественно-экономические процессы в стране были пущены на самотёк.



«Перешли из одной крайности – расточительной советской плановой экономики - в другую: чрезмерно возвысили невидимую руку рынка. В то время как большинство стран с похожей судьбой искали равновесие, мы оставили своё завоёванное тяжёлой борьбой государство на голодном пайке», – сказал докладчик, не став называть тех, кто раньше уверял, что «рынок сам всё урегулирует».



Позже, в интервью журналистам Г.Нау­седа заметил, что, возможно, такое отношение было приемлемо в первые годы независимости, чтобы расшевелить экономику, сдвинуть её с мёртвой точки, но подчеркнул, что с подобной ситуацией уже нельзя мириться.



«Вот почему сейчас мы переживаем своеобразный парадокс: мы хвастаемся тем, что с момента вступления в ЕС быстро продвигаемся к среднему показателю ВВП на одного жителя, а с другой стороны, краснеем из-за самых плохих показателей разобщения в обществе», – сказал президент, очевидно, имея в виду, сколько народу в стране живёт на «минималку», а то и её не получает.



А всё почему? А потому, что «у нас не было компаса, для чего использовать экономический прогресс, и сегодня у нас ситуация вот такая плохая».



«Если мы представляем себе, что государство всеобщего благосостояния - это много небольших государств, где каждый человек чувствует, что создал собственное благосостояние, и ему неважно, что происходит за высоким забором, то это не государство всеобщего благосостояния, – цитирует слова президента ru.delfi.lt. - За окном давно нет ковбоев, и картину Дикого Запада не должны видеть в Литве».



По словам президента, очень важно привести в порядок налоговую систему, чтобы она была «системой общины людей, а не скотным двором».



«Мы ведь люди, а не скот. Значит, должны отказаться от тех льгот, которые ничем не оправданы, которые в разные периоды вводились потому, что власть имущие могли добраться до законодательства и осуществили для себя эти льготы», – уверен Науседа.



При обсуждении бюджета на этот год, напомним, Г.Науседа предлагал найти средства на повышение пенсий за счёт снижения некоторых налоговых льгот, включая акциз на топливо для земледельцев.



А вот о том, что было бы неплохо, если бы у нас в стране наконец-то определились с какими-то критериями, которые позволяли бы более или менее объективно судить об эффективности всей государственной машины, президент почему-то не упомянул ни во время конференции, ни после неё.



Прекрасно, конечно, что в Литве к власти пришёл, в конце концов, такой президент, который озаботился всеобщим благополучием, но почему ответы на вопросы, касающиеся качества жизни в нашей стране, должны зависеть от того, кто будет у руля государства? Почему государственная машина не может самосовершенствоваться именно в этом направлении, не дожидаясь «милостей от природы»?



Может, оттого мы так долго жили «при Диком Западе», что слишком уж много времени лучшие умы литовской политики были заняты совершенно не внутрилитовскими проблемами? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, конференция, Президент Литвы, Гитанас Науседа, университет Витаутаса Великого, «Контуры государства благосостояния в Литве», #государство благосостояния Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202 — статья прочитана 181 раз Комментарии